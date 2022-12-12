上銀科技自創立之初就以員工、股東、長期發展(研發、品牌)與企業社會責任，做為上銀永續經營的四大支柱，2012年起每年出版企業社會責任報告書，與利害關係人分享永續思維與執行成果，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)的核心精神。2021年度上銀創辦人卓永財總裁親自主持 ESG啟始會議，ESG團隊重新檢視永續發展目標，將企業社會責任報告書轉型為企業永續報告書(ESG REPORT)。2022年上銀ESG執行團隊在工作坊中腦力激盪，並達成共識，列出短、中、長期項目與目標，開始有計劃性的朝著2050年淨零目標前進。

2022年總體經營環境面對疫情、烏俄戰爭、全球供應鏈不穩定、後疫情時代的數位化轉型，上銀科技持續關注環境變化，超前布局集團機電整合解決方案、智慧型產品與全球服務網絡，落實ESG永續策略與全球在地化供應，使挑戰與機會並存，持續為客戶創造價值。

創新智造 金銀閃耀

~HIWIN集團31年來榮獲36項台灣精品金、銀質獎肯定~

第31屆「台灣精品獎」揭曉，上銀科技以「潛水式高速迴轉工作台」及「互動式下肢復健訓練機」雙雙榮獲台灣精品銀質獎，關係企業大銀微系統以「奈米定位平台N2」榮獲台灣精品金質獎，HIWIN集團展現創新DNA，勇奪一金二銀。



上銀科技產品是精密設備中的關鍵零組件，經過三十多年的深耕，蓄積堅強的研發創新能量；HIWIN集團1993年~2023年共有36項產品榮獲台灣精品金、銀質獎肯定，代表團隊在研發、設計、品質、行銷均有過人之處。HIWIN也希望透過一代一代的努力，展現台灣精美製造的招牌，讓全世界體驗MIT品牌的巧實力。

經濟部部長王美花（圖左）、大銀微系統董事長卓秀瑜（圖右） 圖／大銀微系統提供

經濟部部長王美花（圖左）、上銀科技董事長卓文恒（圖右） 圖／上銀科技提供

上銀科技

潛水式高速迴轉工作台

適用高階放電、線切割、雷射等非接觸式微細加工設備，生產車用、半導體、醫療等精密零件。。

互動式下肢復健訓練機

人機互動系統可偵測使用者能力，自動調整最適合的訓練，適用醫院與長照機構。

大銀微系統

奈米定位平台N2

滿足奈米級半導體檢測以及各式精密製程的升級需求。

HIWIN邁向2050淨零排放

2021年HIWIN正式成立ESG執行團隊，針對能源與減碳議題進行企業整體性規劃。2022年在蔡惠卿總經理的主導推動下，透過ESG工作坊腦力激盪，凝聚團隊共識，重新檢視永續發展目標，提出「HIWIN邁向2050淨零排放」，未來將持續關注環境變化，超前布局集團全球服務網絡，對於ESG永續策略與全球在地化供應做好準備，並結合上下游夥伴共同實踐ESG目標，同時擴大全球員工參與永續文化，一起實現永續願景。

上銀獲頒德國萊因全球首張ISO 46001水資源管理證書

全球氣候變遷下，水資源保護刻不容緩，上銀科技經由財團法人台灣綠色生產力基金會輔導，建立管理指標實現良好的水資源效率績效，從用水減量，耗水設備設置回收水裝置，智慧化監控等措施來持續關注企業用水狀況。藉由 ISO 46001 用水審查，提升用水設備、系統、流程和人員訓練，以達成最佳用水效率。2022年11月獲頒ISO 46001 水資源效率管理系統驗證證書，同時也是德國萊因TUV集團在全球頒發的第一張ISO 46001證書。

上銀科技三度榮獲台灣最佳國際品牌Top 25

上銀科技的產品屬於精密設備中的關鍵零組件，一向是德國、日本所主導，因此上銀在耕耘品牌的過程格外艱辛；在ESG的趨勢發展下，上銀推出一系列符合環保省能源的創新產品，強化品牌的韌性與永續性。上銀科技三度榮獲台灣最佳國際品牌前25強，感謝經濟部工業局舉辦此獎項激勵自有品牌企業，上銀會持續努力，展現Made in Taiwan的韌性，並以ESG為核心，攜手上下游夥伴，實踐「精進人類生命品質參與者」的願景。

HIWIN日本神戶新廠啟用

上銀日本子公司於1999年成立，深耕日本產業超過二十年，為滿足在日本當地化服務能更臻快速完整，2021年動土興建日本新神戶工廠，將日本滾珠螺桿、線性滑軌等直線傳動機械產品的二次加工產能提高一倍，同時也設立產業用機器人教育和研究中心，強化整合直線傳動產品和產業用機器人的整體解決方案。神戶新廠於2022年11月1日落成啟用。

上銀科技攜手30家智慧機械夥伴共創未來

上銀科技成立33年來，在全球佈局並投入研發創新，i4.0BS智慧型滾珠螺桿研發精進十年，上銀成為世界第一家量產智慧型滾珠螺桿的製造廠。世界首創的智慧型滾珠螺桿i4.0BS(Intelligent 4.0 Ballscrew) 具備預測式維護、邊緣運算、自動化與關燈工廠、工業物聯網（IIOT）、3D列印、機器人、智慧與永續的產品等七大趨勢，完全符合製造業轉型升級工業4.0的要素。上銀科技於2022 TIMTOS & TMTS展攜手30家夥伴組成「智慧製造精進聯盟」，從關鍵零組件升級開始，帶動台灣工具機產業一起轉型智慧化邁入「智慧機械」，共創台灣智慧製造新未來！

深耕智慧製造 榮獲肯定

經濟部工業局為強化機器人智動化系統整合領域能量，表揚優質產品與解決方案，加速產業創新應用與研發，帶動產業升級，並肯定優秀人才對產業貢獻，為產業留才，特舉辦「機器人智動系統優質獎ARSI」。第二屆「機器人智動系統優質獎ARSI」上銀科技共贏得三項大獎，分別是交叉滾柱軸承榮獲「機器人及關鍵零組件研發組」-特優獎、晶圓移載系統EFEM榮獲「系統整合應用組」-特優獎，許家銘副課長榮獲傑出工程師獎，充分展現智動化素質與創新研發能量。