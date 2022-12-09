工業局精實管理TPS計畫 助台鑽數位精實轉型

為協助國內製造產業導入精實管理，推動產業精實轉型，今（12/9）日下午於台灣鑽石桃園廠，由經濟部工業局、工業技術研究院、機械公會及台灣鑽石工業共同舉辦「台灣鑽石精實管理TPS示範觀摩會」，透過此次活動，分享台灣鑽石在精實管理的推動成果，期能透過典範學習，以促進業者往精實之路邁進。

經濟部工業局何森沼技正於致詞時表示，為了協助國內產業面對近年來全球景氣的變化，工業局自109年起推動「精實管理TPS補助計畫」，透過導入精實顧問輔導的模式，實際解決廠商的問題與盲點，藉由推動精實管理來改造企業體質與提升競爭力。推動3年以來，已促成了74案次實施生產線精實管理運用，今(111)年更是鼓勵廠商將「精實管理」手法與「數位系統工具」整合運用，提升生產流程管理效率，擴大精實成效，並促進產業朝智慧製造、數位轉型方向邁進。

而機械公會副理事長林奕杰特別對工業局長期支持精實管理表達感謝，機械公會從109年起執行精實管理TPS補助計畫，得到許多業者良好回應，使得精實管理推動工作得以順利進行，3年間已經促成近60家廠商投入精實管理，精實管理儼然成為機械業的共同語言。這是政府深知產業需求，帶領產業發展的一個成功實績。

此次活動計有近40位業者與會，台灣鑽石董事長藍敏雄表示，感謝政府的支持，讓台灣鑽石順利地推動5S運動，藉由物件的「定量」與「定位」，來消除「尋找」的時間浪費；也推動品管圈(Quality Control Circle, QCC)活動，提升人員水準，改善現場問題；並透過精實管理TPS，藉由即時生產(Just In Time, JIT)，平準化人力與物料的供給準備，有效提高準交率15.6%，並減少前置作業時間17.2%。

台灣鑽石是國內第一家鑽石工具的製造業者，除了深根基礎技術，近年來也積極推動企業轉型，構築「台鑽夢」；藉由推動精實管理與數位化管理，進行數位化精實轉型，期望未來在淨零碳排的國際趨勢下，以及在第三代半導體、電動車、5G的新興技術需求上，透過提供節能、環保的高精度加工工具，協助客戶把產品的性能和精度做到最好，提升企業競爭力。