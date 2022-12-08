全研VTS機械元神經感測器獲2023臺灣精品獎

2023臺灣精品獎於11月26日舉行頒獎典禮，全研科技公司以「VTS機械元神經感測器」為核心技術之一的「AOS 核心對位系統」角逐該獎項，並從547家企業、1,109件產品中脫穎而出獲獎。全研科技長期深耕對位系統領域，今年獲獎是以快速、穩定的光學伺服對位系統，除對位精度達0.3 微米，更領先業界整合了震動與傾斜量測功能。「VTS機械元神經感測器」可替半導體、觸控面板、精密機械產業提供設備震動監測，協助建立預知保養、生產良率監測、以及符合ISO國際規範的線上品檢等工作，水平恆定功能可讓加工件保持±0.01度的穩定移載，備受市場喜愛，是製造業生產、升級、轉型的強力幕後推手。

智慧製造建立於自動化的基礎之上，加上大數據分析、機械學習與自動控制的概念，可使設備更加人性化。VTS機械元神經感測器搭載Cortex-M4處理器，同時具備三軸加速規與三軸陀羅儀的功能，使用時只需透過USB或藍牙與電腦連接即可快速上線使用，和一般同性質的產品相比，少了昂貴及佔空間的信號處理器，無論是功能，性能以及價格都相當具有競爭力。透過A&F Vida-ACE RT即時資料視覺化軟體，以最高6 kHz的取樣率，讓使用者能即時進行機台設備或產品的健康狀態監測或長時間變化的資料記錄。針對機聯網或是製慧製造的需求，全研科技也推出了支援1對8的A&F Vida-Stream軟體，連網後即可將即時資料上傳到雲端資料庫，使用者透過A&F Vida-ACE RT就可以聯網進行遠端即時監測，可大幅提升工作效率並有效減少戰情室建置成本。

全研科技總經理邱毓英表示，VTS機械元神經感測器本體重量僅32公克，大小只有54 mm×38 mm×10 mm，安裝時絲毫不佔空間，僅需考慮如何安排量測點，不論是單點測試或是多點連貫測試，都能達到不同的量測效果，針對一些特殊應用場合，也提供了磁吸固定、密閉防水等外殼供選擇。自行研發的MD/MF演算法搭配機器學習的離群分析，已協助客戶快速進行產品優劣判定。

由於目前半導體、精密機械產業越趨進步，設備要求更加精密，機台稍有振動或傾斜皆會造成嚴重損失。VTS機械元神經感測器通過RoHS、EC、FCC等安規認證，量測精度也經由工研院量測中心完成確認。VTS機械元神經感測器最高可達振動等級VC-C的量測，實際於產線上量測時，連在置於防震平台上的機台旁邊說話都能看到機台受到聲波所影響的微振動，可見相當靈敏。針對產業需求，A&F Vida-ACE RT軟體提供了時間、頻率、加速度、速度、位移、振動三方圖、水平儀、姿態儀等即時資料顯示外，同時也具備資料記錄、異常即時警報、Line Notify、網路遠端監視等功能，亦可依據ISO 10816、ISO 20816進行機械設備與傳動元件測試。A&F VTS提供API函式庫，能讓開發人員在短時間快速佈署AI智慧製造與工業4.0架構。