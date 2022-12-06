天心工業 3D列印取代傳統金屬治具

天心工業採用 Markforged 3D列印 可耐受噴砂與雷雕

FSA天心工業，早期為高級自行車零件的製造商，發源自美國加州的FSA，在全球有3個總部與5座工廠，歐洲總部位於設計之都 – 義大利米蘭，美洲總部位於人文薈萃的美國西雅圖，亞洲總部與工廠位於自行車王國台灣台中。FSA的研發團隊由台灣、美國及義大利三地的工程師組成，在前端研發、市場銷售、精密量產三方面奠定品牌成功的基礎，讓FSA在2002年與巨大、美利達共同獲選為〝A-team〞的創始會員，同年FSA的碳纖維曲柄更成為全世界市場銷售第一的品牌。為了滿足消費者對輕量化的極致追求，每年都必須推出新的技術與材料。

因此為了追求不斷的創新和進步，FSA需要加快整體的設計和製作歷程。以FSA生產電動輔助車的馬達來說，有一些部分需要經過噴砂、雷雕處理，為了將不需噴砂的地方遮住，以往製程是直接製作金屬治具，但往往成本昂貴、製作時間又長，後來引進ABS、PLA材質的3D列印機，效果也不彰，ABS、PLA的材質在經過一次噴砂處理，就導致整個零件毀損，不能再使用。

FSA利用Markforged Mark Two 3D列印機製作遮噴治具。圖/業者提供

因此FSA選擇引進Markforged的3D列印機- Mark Two，Markforged的3D列印機使用Onyx複合式連續纖維來增加強度，因此FSA可以自由地自行設計製作高強度治具，自行設計的治具就能符合複雜多變外型，並利用Markforged快速、高精度的3D列印特性，可在極少的時間內，進行設計製作和測試。使用Onyx材料製作的治具，在和固定零件經過噴砂處理後，保持完好無破損，可以重複使用，大幅減少時間、成本。經由Mark Two使用Onyx材料製作的雷雕治具也能夠直接夾取零件上機台加工，進行自動化雕刻。

FSA利用Markforged Mark Two 3D列印機製作雷雕治具。圖/業者提供

OnyX高強度的複合性纖維也適合用來作為零件開模前的打樣、測試，像是後變速器的導輪，就是使用OnyX列印，實現開模前機構驗證，真圓度與光固化機台相比提升許多。