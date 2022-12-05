德國月北科論壇 李春穎：與德國距離越來越近

我們與德國的距離有多遠？去年德國月自動化論壇，從德國精神、品質、安全規劃、人才融合等面向，探討台德間競爭力的距離。繼虎科大後，今年第二場德國月自動化論壇，12月2日午後在台北科技大學攝影棚壓軸登場，全程直播。論壇從工業4.0、智慧自動化、ESG/SDGs三面向切入，進行產學交流。

論壇主持人北科大機電學院李春穎院長開場指出，工業4.0在2011年德國漢諾威工業展，提出工業製造、生產智慧化的發展建議，2015年由德國前總理梅克爾核發並推出執行標準，隨即獲得歐盟、美、日、韓、中與我們台灣的支持，蔚為風潮。自此，企業從大數據、物聯網、雲端運算、行動通訊決策、自動化機器人、人工智能等數位、資訊、機電整合等科技，應用智慧機器人等方法，將網路技術、服務整合帶入製造業，推進智慧自動化與客製化生產。

李春穎說，今天論壇邀請德國隱形冠軍在台子公司負責人：KUKA執行長林容生、開天KTR吳榮昌總經理、易格斯總經理林廣耀與代表新五專的北科大智慧自動化科主任江卓培教授與談，希從產學視角交換觀點，藉由學用交流，轉思維為行動。結果與會來賓共提出21個事實故事，經由思維碰撞，希望這些他山之石可以促使台灣自動化相關領域及早與德國並駕齊驅。

議題一：工業4.0

深受德國前後任總理梅克爾與蕭茲重視的易格斯(igus)，由台灣子公司總經理林廣耀說明母公司生產的動態工程塑膠(Motion Plastic)產品與增益工業4.0發展的關係。林廣耀說，易格斯產品有低成本、輕量化、免潤滑、能預測產品壽命等特性，已經廣泛被不同產業客戶應用在開發與生產符合工業 4.0所需的產品。

KUKA林容生執行長務實的指出，工業4.0提了很久但目前看來不是那麼容易入手，台灣智慧自動化領域總體精進的程度相對有限。林容生說，因此KUKA推出任務 2030就是要藉由更易於設定、操作與擴充的解決方案，發展直覺易於操作的自動化產品，協助中小企業快速架構自己的工業4.0。

台灣開天KTR吳榮昌總經理從HR的角度切入，吳榮昌深深覺得台灣工業4.0發展要成功，人才養成與取得應全面效法德國師徒制。他說德國技職教育在部訂各階段，透過實作完成學用合一，作法是很好的借鏡。

北科大智慧自動化科江卓培教授（右）認為，少子化與高齡化加速往關燈工廠趨勢發展，該科課程設計正以此為目標。圖/策略遠矚顧問提供

江卓培以北科大「新五專」的「1徒2師制」回應KTR吳總。江卓培說，北科智慧自動化科每名學生都有專業與企業兩種師資指導，每門專業課程有2小時實習，制度上師法德日美各國，與台北工專「舊五專」時期重視實務理論兩相印證作法相同，確受學生喜愛。

緊貼著工業4.0的議題，江卓培在回應李春穎關燈工廠議題時指出，少子化與高齡化加速這個趨勢發展，該科目前核心課程，目標就是要促進無人工廠或關燈工廠。這些課程與機械手臂、自動組裝、影像辨識與感測器等等有關，如何把這些不同訊號整合到工廠裡面，也是課程設計重點。

江卓培進一步指出，從烏俄戰爭、疫情可以看到在地生產與風險控管的演變趨勢，當跨國企業的生產工廠出現CHINA與CHINA Free的佈署時，宣告人力與能源短缺使智慧自動化日益重要。

林容生回應關燈工廠確實是重要趨勢，不過關燈工廠意味著生產線的新設或重製。然而企業轉型也是企業朝工業4.0發展相當重要的課題，林容生以KUKA與德國福斯在變速箱生產計劃為例，轉型過程導入協作型機器人，在少量變動生產線的情況下，很有效率的協助完成企業轉型。林容生剴切的指出，台灣很多企業一開始想得太遠、太好，但其實按部就班應更符實際需要，也更容易成功。

林廣耀也說，台灣易格斯2003年設立，20年來致力為客戶「Cost Down + Life Up」，真正做到成本更接近市場需要且提供客戶快速技術支援。隨著工業4.0的發展，在台灣超過3000家顧客的轉型過程，易格斯由技術工程師協助客戶進行優化並與客戶一起成長。

議題二：智慧自動化

林容生說工業機器人，KUKA在工業自動化領域外，也重視日常生活經營。林容生強調應用工業機器人不是要取代人工而是空下人力去做更具價值的事。藉由機器人保護工作人員的健康與安全，遠離高污染、高風險的環境。林容生舉KUKA防水機器人上紐約大樓清洗玻璃惟幕的例子，只要將SENSOR等相關參數設好，即可更安全、更有效率地完成原本高危險的高空作業，就是項非常聰明的應用。

KR AGILUS 窗戶清洗機器人：這架小型機器人清潔玻璃外牆的工作做得非常好，應用非常地靈活。圖 / KUKA提供

林廣耀讚許KUKA是德國最好的機械手專家且舉世聞名。林廣耀謙稱易格斯是工業界的樂高，可以依客人需要提供輕量，甚至是3KG內，機械手取代人力，例如:工程塑膠做成的機械手可滿足低負重機械人客群需要，如家事或泡咖啡不必花費數百萬即可享有。易格斯低成本自動化還可用在拖錬、滑軌以及監測自動化等。

李春穎表示將新系統導入新設備形塑新監測系統的過程，人才培育仍是非常重要的。吳榮昌指出KTR母公司對海內外子公司員工、家屬，透過交換學生方式可到德國學習，同樣值得學習。李春穎回應時表示，交換學生確實能夠拉近與德國的距離，他期盼與會嘉賓協助打通目前交換學生至隱形冠軍工廠實習的管道，使台灣交換學生制度由德國大學，進一步拓展到德國知名企業。

越來越多建築業靠工業機器人解決專業員工短缺的窘境。KUKA手臂在智慧自動化技術的驅動下可以完成大樓預鑄、灌漿等工作。林容生解釋，用兩隻機械手臂便可完成任務。林容生提醒讓機器人雙手並用即可解決工地高濕度、高污染等問題。李春穎附和混凝土沒乾以前具高腐蝕性，另外，灌漿場地通常環境也不好，有機器人代勞確實相得益彰。

江卓培也回應，機械手臂不管是輕型或重型都可應用。江卓培提出透過影像視覺與機械手臂與智慧自動化去執行茶包等日常生活類的輔助產業發展。再如，傳統產業要將兩個金屬鉚接在一起，過程要加熱然後把材料加進去。這個過程，可能因溢料或無法填充，產生瑕疵品，他和學生就發現利用機器人，可以在溫度下降時對鉚接形狀不好的端子先挑掉。這樣的工序調整，在工業機器人協作下，可以增進效能；北科大正持續培養這樣具有解決問題的智慧自動化人才。

議題三：ESG/SDGs

我們只有一個地球，如何順利交給下一代是聯合國永續發展目標的核心。易格斯林廣耀從產品特性、企業投入與啟動循環經濟新佈局說明。林廣耀說，耐磨工程塑膠研發生產的零組件本質上即意味著環保與節能。在生產過程，相同尺寸零組件耗能只有鋁製品50%、鐵製品1/6；免潤滑特性則可免除德國環保局調查指出的，全歐每年50%潤滑油流入環境中的威脅。此外，塑膠比金屬輕，輕量化意味所需傳動能源較少。同時，易格斯耐磨工程塑膠歷經近60年研發，具備更長使用夀命，對企業永續直接做出貢獻。

在企業投入方面，德國母公司所有射出成型機都符合節能標準、全廠啟用綠電、生產廢料回收再利用接近9成9、德國當地運送全數採用EV(電動車)；台灣易格斯全台20部公務車訂出KPI逐年汰換為油電混合車、廠區改為LED、產品退役下來全面回收並給予折價券以扣抵新購費用、與易格斯全球35家子公司同步，從去年開始在當地合作種樹–目前台灣易格斯已在南投鹿谷台大實驗林場種樹2200棵，為企業社會責任盡心力。

igus合作夥伴 Mura Technology 計劃在德國建立其第一家廢棄塑膠回收工廠。圖 /易格斯提供

在啟動循環經濟新佈局方面，林廣耀強調全球易格斯回收政策，均包括競爭廠商的塑膠廢品。以台灣為例，他說今年台灣易格斯20年慶的小盆栽贈品，就是從工具機、無塵室回收的廢材重製而來。今年漢諾威工業展由荷蘭公司設計的igus bike，90%由廢棄塑料回收製成，不需電能、能源是最環保的交通工具，假以時日將量產全球，易格斯也可以賣環保自行車。此外林廣耀透露母公司與澳洲學者合作在英國設廠的新創公司，掌握在30分鐘內將回收塑膠塑料變成油的技術，合作夥伴包括陶氏化學等，接著將在德國蓋廠以擴大回收塑膠再利用的成效。

好的企業可以照顧員工、家屬、社群。KUKA林容生說，Orange care是KUKA為使員工在工作與家庭取得平衡成立的基金會。在工廠周邊社區設有嬰兒日托中心、提供青年在科學、技術上探索的青少年中心，給員工、也給社區回饋。林容生說，現在世界盃足球賽正夯，Orange care也舉辦Robot Cup機器人足球賽。KUKA希望全方位對員工關心與照顧，相信對公司有正面影響。

江卓培說不管永續經營或社會責任，最好在學生時代就能培養學生這樣的概念。身為國內3D列印專家，江卓培說，北科大3D列印課程從列印材料選擇到列印過程自主回收廢料再應用，都是核心教學項目。他舉最近與台大大氣系合作，列印長翼型無人機的機殼、導入視覺影像功能、放飛海岸線搜尋大型廢棄物再加以定位，然後交義工收回，便是整合型成功案例。

最後，林容生分享KUKA在OHSAS的作法。他說職業安全最早講的是員工在職業安全衛生的議題，其後加入環境關懷，變成環安衛組織。企業永續對社區、環境、員工都要照顧到，全球ISO標準也提醒企業除關心環境，最終還是要回到人員的關注。KUKA認為員工永遠是企業最重要資產，除了社區、環境的照顧，對員工與其家屬的照顧，必須從單純的勞工安全再拓展出來。

論壇活動在李春穎院長精彩有力的總結中落幕。李春穎說，經過今天討論，瞭解到不同公司面臨的共同與個別的挑戰與機會，每家公司都很努力且有具體作為，有助達到SDGs 17項指標的踐履。李春穎肯定的笑稱，與會嘉賓代表的應該是德國冠軍企業的水準來做分享，實力更勝隱形冠軍。經過去年與今年的討論，李春穎認為，雖然我們與德國的直線距離還是9000公里，但在技術交流與競爭力上，只要不斷努力，我們與德國的距離將越來越近！