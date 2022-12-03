仲碩軌道交通智慧化新方案 預計應用北部捷運業者

隨著國內疫情趨緩，軌道交通客運量也逐漸回升，面對每日高運量搭乘人次以及上下班課的尖峰人潮，車廂安全至關重要，針對最容易造成車體冒煙事故的煞車咬死，以及容易造成車廂求救暨逃生系統失效的電池老化等兩大痛點，軌道交通智慧專家仲碩科技表示，本公司已具有「極早期煞車煙霧偵測系統」與「智慧電池健康度偵測系統」兩大先進技術，現階段正與北部捷運業者討論場域驗證計畫，未來可望協助業者有效大幅地提昇車廂及乘客安全。

仲碩科技交通事業部吳士偉副總經理指出，國內軌道交通業者針對煞車咬死以及電池老化，目前未有有效的即時偵測技術，僅能仰賴人力檢查，因此才會不定期發生煞車咬死冒煙，或是電池老化造成車廂求救暨逃生系統失效、車輛發生故障時車門無法自動開啟等情事，不僅造成後續大舉維修的困擾，還要面對乘客的恐慌、客訴、賠償、轉運，以及企業形象的重大損失，仲碩科技的「極早期煞車煙霧偵測系統」與「智慧電池健康度偵測系統」將可一舉解決以上的企業營運痛點。

根據仲碩科技所提供之技術資料顯示，「智慧電池健康度偵測系統」免去了傳統工序上需派遣維護人員至車輛外開啟電池箱的作業危險性，維護人員在車廂內即可利用智慧檢測系統，一鍵偵測電池空載及加載的實際健康度，提前告知維運單位電池老化狀態，避免仰賴電池電力的車廂求救暨逃生系統失效；「極早期煞車煙霧偵測系統」則是利用AI智慧空氣採樣技術，在車輛行進中即時辨識煞車系統的周遭空氣，是否有連續不正常的煞車摩擦煙霧微粒，在煞車完全咬死前即可探知、提前維修。

且兩技術均可建立階段性告警機制，並導入駕駛室或行控中心的HMI人機介面與戰情看板，除了達到極早期提前預警的效果，長期使用後更可建立大數據庫，以有效分析、控管相關備品之庫存周轉率、降低軌道交通業者的庫存成本及庫存品保存年限的壓力。

吳副總經理表示，此兩大先進技術屬長期服務，極具外銷潛力，除國內驗證計畫外，相關技術資料也已提供一些表達高度興趣的東南亞國家，此外仲碩科技也會持續針對企業痛點及需求，提供各項交通智慧化與AI監控技術，協助提昇國內外軌道交通營運安全。