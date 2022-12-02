德國月盛大電梯提案賽 興大跨校PK衛冕成功

11月30日上午9點，德國月提案賽盛大電梯專場，在虎科大跨領域微創特區的VR體驗教室舉行。入圍提案賽的4支主場隊伍與遠從台中前來的中興大學精密所、虎科機電輔系研究生組合的3支PK隊伍，共7支勁旅針對iLift優化與智慧電梯機構設計展開提案競賽、爭取榮耀。

提案賽在評審團召委盛大電梯許弼凱總經理宣布正式開始後展開，活動包括提案賽、跨校特聘評審講評與頒獎三階段，全程直播。在評委中興大學精密所王東安特聘教授、虎科大機電輔系主任鄭芳松教授、建國科大副研發長黃錫泉教授與虎科大機電輔系謝秋帆教授共同把關下，結果代表中興大學精密工程所研究生NGUYEN TRI HIEU(阮治曉) PK奪冠，衛冕成功、主場機構與機器設計研究室王聖堯拿下亞軍、機電輔系研究生許武勝PK奪得第三。

虎科大這場競賽跨校交流，同學都把平常十八般武藝搬演出其中幾樣絕活。有的做引擎、有的做發電機、有的做空調、有的做虛擬實境。中興大學王東安教授認為，科技始終來自於人性，電梯在人類的生活不可或缺，如果把今天各提案團隊組合起來，便是一支夢幻團隊，讓他看到未來產業發展的新希望。

盛大電梯總經理許弼凱頒發第一名獎金6000元給中興大學精密工程所研究生NGUYEN TRI HIEU(阮治曉)並合影。圖/策略遠矚顧問公司提供

興大精密所研究生NGUYEN TRI HIEU(阮治曉)以Application of torsion field generator for SERNTA Elevator PK奪冠，指導老師王東安特聘教授。圖/策略遠矚顧問公司提供

王東安對虎科大同學表現給很高的評價。他認為虎科大同學在電腦輔助設計方面的基本功相當扎實，誇讚老師訓練得很好。他說，在老師調教下虎科學生內力十足，每個提案充分應用電腦模擬、動畫展示，機械專業，毫不含糊。

王東安提醒參與提案的學生上台就要像表演，把自己當明星一樣，提案過程要跟觀眾有眼神接觸，設法把自己的感動傳達給聽眾，聽眾才會被你感動。講話的時候要注意自己的音調要抑揚頓挫，表情可以再豐富些，讓你在舞台上的表演，跟你練的內功相輔相成。

虎科大機電輔系主任鄭芳松提醒與賽同學，這次電梯聯結智慧製造的創新提案賽，表現優異。尤其謝謝王東安老師對虎科學生內功扎實的讚許。他提醒這次是有主題的競賽，主角是電梯，把握主題很重要。提案主題要像我們發表期刊論文的標題，一貼出去就要能吸引人。

鄭芳松隨後以第一組提案題目為例加以說明，他說以「綠能發電」破題是好的開始，因為節能減碳相關研究是當紅的主題。不過，接著把研究放在「大樓創新設計與應用」比不上鎖定在「電梯創新設計與應用」好，後者更切題，由題目帶出的提案內容也會更精準符合提案賽所需。

鄭芳松認為，好提案會使我們在效能或效率上獲益，例如:新設計更省錢、更方便、更永續，更能解決我們的痛點。同時，解決問題有治標與治本的不同做法，他謙稱自己唸機械，不能自稱為科技人，不過機構是蠻核心的一門技術，雖然現在工業4.0當道，凡事往智慧化、智能化發展，不過對結構的探討與機構有關聯的議題，例如:這次往復式引擎與發電機在節能上的應用就很吸引我；也樂於給高分。

虎科大機電輔系主任鄭芳松教授頒發第二名獎金2000元給機構與機器設計研究室王聖堯並合影。圖/策略遠矚顧問公司提供

虎科大機構與機器設計研究室王聖堯以綠能發電設備在大樓的創新設計與應用拿下亞軍，指導老師謝秋帆教授。圖/策略遠矚顧問公司提供

黃錫泉教授認為這次提案賽令人耳目一新，他盛讚興大同學將 TF GENERATOR(撓場發電機)應用到電梯上，能將八卦陣實際應用到發電機，自己還是第一次看到，如能落實，不僅創新且實用。黃錫泉同時指出，其他同學的點子也很好，不過可以注意與電梯如何整合在一起，如能整合成真就是夢幻組合。謝秋帆教授也指出，創新的可行性分析很重要，例如提出語音影像對電梯可以產生效用，最好能先有初步模擬，這樣有助研判提案的可行性。

許弼凱總評時，首先謝謝評審以及與賽隊伍，藉由這個產學交流機會與大家切磋電梯相關議題。許弼凱說，世上有先知先覺、後知後覺與不知不覺三種人，前者可以看到問題、發現問題、解決問題，然後有效率的解決日常生活中的問題。他認為今天各組表現，這些青年工程師們，假以時日都會是先知先覺的團隊。

許弼凱指出，德國月電梯提案賽是提供一個思考問題、澄清疑義、產出創新概念並用為解決共同問題的平台。藉此交流可以讓大家從電梯結構、使用行為、發生事件的分析中，思考問題並想出創新提案。例如，如何從人流分析得到最佳實踐方案? 解決過程可以學到相關領域的學能，得到更有價值的解決方案。

發現問題、解決問題，中間還有很多步驟有待克服，然後才能找到適切的解決方案。這次比賽以電梯為本，如何使創意與創新為電梯所用是最根本的。其中，讀懂問題更是關鍵，畢竟解決問題首要切合主題。許弼凱舉自己認真準備辯論賽卻將正反兩方主題搞錯，結果就像在雲林高鐵站弄錯南下北上一樣，終究無法抵達目的地。

建國科大副研發長黃錫泉教授頒發第三名獎金1000元給虎科大機電輔系研究生許武勝並合影。圖/策略遠矚顧問公司提供

虎科大機電輔系研究生許武勝以防疫電梯的未來發展為題，PK奪得第三，指導老師林忠志教授。圖/策略遠矚顧問公司提供

最後，許弼凱說完成提案報告後，接著就是要與目標對象溝通。提案過程要與台下受眾做好雙向溝通，既要讓受眾充分知道你想做什麼，更要讓受眾認同且認為可行。當今環境，變是唯一不變的道理。過去三年，任誰都想不到一隻病毒可以讓全世界幾乎停擺，卻也意外帶動遠距技術與解決方案。許弼凱說，不管環境或問題怎麼變？不變的是解決問題的能力。讓所有同學，藉由業師出題，跨校交流以營造發現問題、解決問題的能力，正是盛大電梯參與德國月的初心與決心。

提案賽在與會評審與得獎同學大合影中順利完成。今年德國月活動自9月28日起，每週三在北科與虎科，邀請德國在台總經理擔任業師授課、出題以進行應用賽，每場活動均同步直播。今年擔任產學交流活動的業師總經理有KUKA執行長林容生、開天KTR總經理吳榮昌、威騰斯坦總經理魏誠志、盛大電梯總經理許弼凱與易格斯總經理林廣耀，課堂授課於10月26日圓滿完成。

自11月2日起連續5週「以賽促訓」的專場提案賽，由KUKA起分別敦請5位業師擔任評審團召委，選出各組前3名頒發6000、2000、1000元獎金。除本場外，12月7日今年德國月壓軸的易格斯專場，將移師北科大舉辦「低成本自動化(LCA)」提案賽。看直播跨校PK有獎，意者提案請寄：service@sfcsolutions.com，入圍者與賽將提供全額車馬費補助。