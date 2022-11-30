愛比科技 推出全新商用視訊溝通產品

助專業工作者突破協作隔閡 軟硬體整合創造沉浸式視訊溝通新體驗

全球專業視訊溝通領導品牌IPEVO愛比科技（股票代號：6858），看好透過視訊的「混合溝通」模式將成為主流，以及虛實整合的沉浸式溝通需求成長潛力，日前11月29日正式宣布跨入商用視訊溝通市場，推出八款為專業工作者打造的沉浸式溝通體驗系列產品，讓商務人士或創作者都能透過軟硬體充分體驗智慧視訊協作以及高水準的聲音與影像品質。

全球對於視訊溝通的需求和接納度經過疫情的洗禮快速成長，國際研調機構Fortune Business Insights指出，全球視訊溝通市場規模未來數年將持續成長，並以11.3%的年均複合成長率，在2029年達到近新台幣5000億元。IPEVO過去透過實物攝影機站穩美國教育市場，成為受到超過六成美國老師青睞的專業視訊溝通品牌，持續看好視訊溝通的商機，整合過去在實物攝影機和AI軟體開發上的經驗，加大對設計與研發投資，推出一系列商用軟硬體新品，將正式引領2023年邁向「混合溝通」元年。

IPEVO推出全新TOTEM會議室攝影機，共有120、180、360度三種視野，打造沉浸式視訊溝通新體驗，助專業工作者突破協作隔閡。圖/業者提供

IPEVO愛比科技董事長洪裕鈞表示：「未來，將是混合溝通的時代。過去三年的環境大幅改變大家的工作與生活習慣，除了視訊會議之外，各行各業整合線上線下、沉浸式的協作和溝通模式，讓將會引領2023年成為『混合溝通元年』。IPEVO期盼透過全新發布的商用視訊溝通產品，讓不論是在辦公室、在家工作、出差中或是數位游牧的工作者，都有機會透過科技工具，打破人際間溝通的隔閡，透過IPEVO兼具品質與設計感的產品，親身感受混合溝通時代的便利性與無限可能。」

混合溝通成常態 IPEVO跨足商用推出TOTEM系列會議室攝影機與VOCAL會議揚聲器

IPEVO以「創造溝通無限可能」為品牌使命，創辦以來即以高品質的線上溝通體驗作為產品重點訴求。隨著工作模式的改變，本次全新推出的「TOTEM」系列會議室攝影機能適用於使用者所自行選擇的不同會議空間，具即插即用、人像追蹤、AI增強影像品質等功能，並依據不同廣角程度的鏡頭視野推出TOTEM 120°、TOTEM 180°與TOTEM 360°等三款產品，涵蓋120°、180°、甚至360° 度的全方位視野，可應用於多樣溝通情境，滿足工作者隨時隨地工作，維持溝通品質的需求。

TOTEM系列會議室攝影機擁有具設計感外觀，TOTEM 120°更獲2023台灣精品獎的殊榮。除不僅內建抗噪功能，更可搭配「VOCAL」會議揚聲器使用，更有Intelligo 全球首發的上下行抗噪充分解決背景雜音問題，讓專業工作者能擁有清晰的通話品質。IPEVO也自行開發出全新EyeStage™軟體，透過強化視訊互動體驗，讓與會者能設定畫面分割、人臉追蹤，其中AI智慧取景功能更提供人像置中、8人分割全景會議模式與文件模式。會議效率增加之餘，更能打破溝通隔閡、打造真正的沉浸式混合視訊溝通體驗。

IPEVO推出便攜式智慧視訊協作工具與攝像機模組 開拓混合溝通多元應用

以開發實物攝影機的多年經驗為本，IPEVO看見市場上對視訊溝通的需求除了線上會議以外，更有多元的商用應用情境與發展潛能，各行各業都有機會將混合溝通的優勢發揮到極致。因此，IPEVO同步推出便攜式智慧掃描器「V4K-S」，具備1頁1秒的急速掃描、文件攝影機與視訊會議鏡頭等三大功能，透過 SnapCapture OCR軟體，結合ABBYY OCR文字辨識技術與Vantage智慧文件處理平台，可快速將文字影像轉換成可分析的文字資料，並使用該資料進行分析、自動化等程序，未來將以訂閱制模式販售。

全新輕巧的攝影機「MP-8M」具備創新的類模組化機構設計與獨特的安裝支架配件，能夠自由調整並配置鏡頭的視角與拍攝距離，還可結合多種電腦視覺（Computer Vision）的應用。隨著各產業邁開數位轉型的腳步，無論遠距醫療、智慧藥局、智慧生產、智慧零售、線上金融服務等新興應用不斷推陳出新，MP-8M能充分運用於對即時通訊、監控、攝錄影記錄等功能有高度需求的工業與商業場域，捕捉到的影像和資訊可做為邊緣運算或機器學習的資料基礎。

IPEVO 全新產品將攜手產業夥伴，引領 2023 年邁入混合溝通元年，開創溝通新模式

混合溝通元年即將到來， IPEVO也與多位合作夥伴攜手，將相關軟硬體產品應用於數位學習、文件處理、數位行銷、商業協作等多元領域，包含均一教育平台、華碩雲端、iKala、佳能國際、捷格科技與泰比科技在內，讓商業、教育、醫療、金融、雲端儲存等產業也能開啟更多虛實整合的溝通模式應用，邁向混合溝通的全新時代。

IPEVO愛比科技總經理李信宜表示：「2022年IPEVO看好視訊溝通的強勁需求，已訂定了四大策略，包含新產品開發加倍、市場覆蓋率加倍、技術開發加倍以及合作夥伴加倍。跨出過去深耕多年的教育現場，我們期望與合作夥伴攜手，為各種產業、不同商業情境設計最高品質的軟硬體產品，為專業工作者開創沉浸式的混合溝通新紀元。」