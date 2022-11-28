寶嘉誠五軸電腦雙軸分度盤 榮獲台灣精品獎肯定

全球知名的數控旋轉工作台專業大廠寶嘉誠工業公司，以自創品牌「PARKSON」將產品成功暢銷於歐、美、日、大陸等國際市場，系列產品廣獲國際知名工具機廠指定採用，日前該公司所創新開發出的「五軸電腦雙軸分度盤」，榮獲2023年台灣精品獎肯定，再次證明寶嘉誠堅強的研發實力與核心技術內涵。

圖為榮獲台灣精品獎殊榮的寶嘉誠「五軸電腦雙軸分度盤」。圖／寶嘉誠工業提供

現今企業不斷發展的顛覆性技術，以及對可持續性、生產力和智慧製造解決方案的日益關注，想要駕馭「工業4.0」時代重新構想產品的新局面，「PARKSON」寶嘉誠工業發揮對分度盤專業領域的豐富專業知識、技術及對加工流程的深度瞭解，可為合作業者依實際需求制定一套整體解決方案，讓寶嘉誠現已發展成為全球工具機廠的智慧機械緊密合作夥伴。

要成為一家成功企業，打造核心競爭力是首要條件之一，寶嘉誠工業向來以建立核心技術與研發創新為企業發展目標，讓核心競爭力具有獨特性及差異化優勢，尤其，寶嘉誠透過研發、採購、行銷、生產、財務與售服資訊等進行綜效整合，讓台灣成為寶嘉誠工業全球供應鏈的重要研發製造及營運管理基地。

寶嘉誠董事長吳銘禧表示，此次榮獲2023台灣精品獎肯定的「5軸電腦雙軸分度盤」，其市場布局目前主要以日本、美國、歐洲與中國大陸等高階工具機市場為主，同時，該公司並已建立整套完善的智慧財產管理制度，且通過多項專利申請，另外，為確保物料與機械的安全性，屏除一般業界使用的油壓剎車系統，特採用機械式彈簧剎車，可在故障突發失去動力時瞬間鎖住搖臂，防止滑落傷及物料、刀具或機構。

寶嘉誠的五軸電腦雙軸分度盤係採標準化模組化設計，優化零組件的結構，同時提高產品的結構剛性。為了因應巿場需求的多變延伸附加型雙盤的設計，雙盤可搭載APC交換系統或FMS彈性製造系統，且可進行無人化加工，達到提高產效的目的。

為了滿足多樣化和複合化的生產需求，提高先進加工技術讓製造商能夠以更快速、更高質量生產多工序或更複雜設計的零件，寶嘉誠五軸電腦雙軸分度盤幾乎不需要額外上下料或換機加工，特別是在需要具有複雜幾何形狀和嚴格公差的零件加工應用，包括航空航天用渦輪葉片和閥門、汽車零件專用的特殊形狀外殼、蓋子和發動機零件，以及須嚴格要求質量與準確性的醫療產品，如用於掃描裝置、手術工具或植入物的零件和產品，能源產業用於各種發電和密封裝置。而一般工業用則可廣泛運用於生產各種標準和定製零件和產品，如工具、機械部件。

另外，寶嘉誠五軸電腦雙軸分度盤與以往設計最大的差異在於可內建「類神經傳感器」，可隨時監控機台狀態，達到智慧化控制，可隨時掌握機台運作現況。