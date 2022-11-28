所羅門穿戴式AI智能方案 勇奪台灣精品銀質獎

第五年榮獲肯定 充分展現所羅門產品在創新、研發、設計等優異成就

第31屆台灣精品獎結果揭曉，3D機器視覺及工業用AI領導品牌所羅門，以自主研發的「META-aivi 穿戴式AI智能解決方案」獲頒銀質獎肯定，充分展現所羅門產品在創新、研發、設計等優異成果。

台灣精品獎素有產業界奧斯卡的美譽，所羅門不僅自547家廠商、1,109件產品中脫穎而出、第五年獲獎外，更入圍「台灣精品金銀質獎」選拔，通過國際評審嚴格檢驗，最終自30件產品中勇奪銀質獎殊榮。

近年所羅門以「Solomon AI Inside」在國際間博得良好口碑，根據協助全球客戶導入智動化、智慧轉型的經驗，所羅門觀察到，即使工廠投入大筆資金引進機械手臂等自動化設備，其運作流暢度始終不及「人」的機動與多工，再加上工廠新舊世代人才經驗傳承不夠智慧化，易面臨運營危機。對此，所羅門整合擴增實境(AR)與先進深度學習技術(AI)，推出「META-aivi 穿戴式AI智能解決方案」，協助客戶克服痛點。

所羅門資深產品經理李佳運說明，「META-aivi穿戴式AI智能解決方案」是整合AI及AR的視覺虛實應用，除了使用AR眼鏡執行應用外，安卓手機或平板電腦等行動裝置也成為應用載具，透過AI判斷及搭配聲控，無需撰寫複雜程式或大量的影像學習，即可快速輔助第一線人員進行智慧計數、智慧巡檢、流程導引等應用，即時盤點工廠或倉庫料件，並準確監測機器設備、周遭環境，避免錯看、漏看等人為疏失發生，對於講求環、安、衛的工廠，如半導體製造廠、電力公司等特別需要。

此外李佳運指出，在智慧製造中「META-aivi穿戴式AI智能解決方案」將扮演經驗傳承的關鍵角色，透過虛實整合科技，即使是無經驗的人員，也能獲取正確的操作指引，依序進行SOP流程驗證、即時回饋指引、檢測分類等工作，進而提高人員工作效率，提升企業經營績效，並為社會提供更多元的就業機會。

AI發展日趨多元，所羅門將持續以客戶需求為創新基石，透過AI核心技術，在機械手臂、視覺、智慧巡檢及其他方面研發更多產品，搭配系統整合商進行生態系深度合作，提供產業真正落地的total solution，並持續深化推廣Solomon AI Inside理念，期待各產業界能共襄盛舉，共同創造台灣新價值。