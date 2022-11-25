德國月威騰斯坦提案賽 消弭學用落差更上層樓

11月23日上午9點，德國月提案賽威騰斯坦專場，準時在虎科大跨領域微創特區的VR體驗教室舉行。入圍提案賽的4支主場隊伍與來自機電輔系研究生組合的PK聯隊，5支勁旅針對應用第7軸設計優化，展開提案、角逐優勝。

這項活動在評審團召委威騰斯坦總經理魏誠志宣布開始後正式展開，包括提案賽、跨校特聘評審講評與頒獎三階段，全程直播。在評委北科大機械系陳正光教授、虎科大機電輔系謝秋帆教授、校務發展中心主任林忠志教授與雲科大機械系主任教授張元震共同把關下，虎科機電輔系廖思婷、楊博宇與羅子洋組成的研究生聯隊PK成功，拿下第一；主場修課學生周子浩、姚宗宏則分別奪得第二與第三名。

威騰斯坦魏誠志總經理頒獎給第一名PK聯隊獎金6000元。 圖/策略遠矚顧問公司提供

廖思婷、楊博宇、羅子洋以高效率線性移動ROBOT工作站獲得第一名，指導老師: 林忠志教授。圖/策略遠矚顧問公司提供

機器手臂第七軸的誕生提供產線更靈活的自動化功能。因應不同產線環境需求，利用第七軸的創意構想，靈活應用下可以讓生產更具效率。評委雲科大機械系主任張元震說，賽前展讀同學提案企畫時就發現，一位大三、大四學生對減速機能有這樣深度的提案水平，確實值得嘉許。

虎科大校務發展中心主任林忠志教授講評時說，同學在這次提案賽中，確實充分想像各種可行方案；也提出不少具深度的齒輪研究讓傳動效率提升。但是因爲工業的應用對同學來講還是比較陌生，如同想成為一位作家，沒有經過很深的人生歷練，便無法讓人感受到筆下描述的情境符合現實，這次德國月提案賽正可以提早練習將所思所學更好的應在產業應用上，也可以增加面對困難或者迎接新挑戰時，可以靈活應變找到最適解決方案。

任何提案賽都重視提案的可行性，這次大部分同學提出用減速機促進自動化傳動的概念，不過欠缺具體作法故難以評估可行性。陳正光提點同學在提案時應該更具體指出用在何種自動化產業以及該產業自動化對傳動要求有哪些? 例如，定位精度要多少，挑選的減速機有何種特性可以進行配置設計，預計可達成所要傳動設計需求的比率，這樣才算具體明確。

虎科大機電輔系謝秋帆教授頒獎給第二名獎金2000元。 圖/策略遠矚顧問公司提供

周子皓以新型擺線型減速機應用獲得第二名，指導老師: 謝秋帆教授。圖/策略遠矚顧問公司提供

關於簡報力，陳正光說就是在提案時如何成功說服評審的能力。他提醒PPT製作時宜利用簡明的文字說明每張PPT要的重點，這樣既能提醒簡報者；也能吸引觀眾目光，但文字一旦太多容易適得其反，很容易讓在場觀眾分心先去讀那些文句，忘了要聽簡報者的口頭說明。口頭報告時也是，不要逐字唸PPT上的文句或是背誦要說明的内容，應該以口語表達方式從容面對評審與觀眾，不要側對著他們。

魏誠志在總評時，首先向與賽隊伍鼓舞，恭喜他們順利完成這次提案賽的戰役，他說結果不管是不是盡如人意，對同學來說，都是一次難得的經驗。他首先張開產業界的視角，提醒與賽各隊在看到減速機的好，就要設法把看到的優點真正用出來。他說，各位都touch到各式減速機的優點但記得要進一步透過比較列表，讓評審與聽眾瞭解你選用某種減速機後，究竟可以在出力或速度差上得到什麼樣的好處，因為這樣可以適切的解決或滿足什麼樣的設計需求。

雲科大機械系主任張元震教授頒獎給第三名獎金1000元。 圖/策略遠矚顧問公司提供

姚宗宏以RV減速機應用於第七軸探索獲得第三名，指導老師: 謝秋帆教授。圖 /策略遠矚顧問公司提供

切題是提案的基本要求與核心。設法把思維意念用比較法提煉出來，提出滿足題旨的解決方案恆是提案賽成功的不二法門。這次命題不少隊伍都侷限在元件間的考量，忽略第七軸機載的問題更宜以系統思考方式解決。然而，各位表現出初生之犢的精神相當值得肯定。為使同學可以訓練並掌握問題意識以及深化學用間的聯繫，魏誠志建議同學上德國月YT的各場教學命題與提案賽多加吸收，必得精進且能開創更美好的未來！

提案賽在頒獎與同學們感性致詞聲中順利完成。今年德國月活動自9月28日起，每週三在北科與虎科邀請德國在台總經理擔任業師授課、出題進行應用賽，每場活動均同步直播。本屆產學交流活動業師總經理有KUKA執行長林容生、開天KTR總經理吳榮昌、威騰斯坦總經理魏誠志、盛大電梯總經理許弼凱與易格斯總經理林廣耀，課堂授課已於10月26日圓滿完成。

連續5週「以賽促訓」的專場提案賽，自11月2日KUKA提案賽起，將由5位業師出題並擔任評審團召委，選出各組前3名頒發6000、2000、1000元獎金。除本場外，11月30日盛大電梯專場繼續在虎科大進行iLift與電梯機構設計優化提案賽，看直播跨校PK有獎，提案請寄：service@sfcsolutions.com，入圍者與賽將提供全額車馬費補助。