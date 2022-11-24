百城機械英雄聯盟發表會 烘焙業共贏

文/葉圳轍

食品自動包餡機大廠-百城機械，今(24)日在台南總公司舉辦英雄聯盟發表會，現場演驛12場食品自動化機械秀，協助烘焙業解決產能、品質及缺工的問題，現場吸引超過200位國內烘焙師傅與會，場面熱絡。

該發表會由百城機械聯手台灣烘焙產業發展協會主辦，財團法人食品工業發展研究所、台灣食品科學技術學會、中華穀類食品工業技術研究所、HACCP中華食品安全管制系統發展協會、台灣食品產業智動化協會、農業科技研究院等協辦。

百城機械是國內食品包餡機指標大廠，機台銷售超過5,000台、近80個國家，並曾榮獲國家發明銀牌獎及台灣精品獎殊榮；該公司臺南仁德新廠落成3年來，標榜五星級的服務氛圍，吸引眾多國內外產官學團體及各縣市糕餅公會蒞臨參觀，機械性能及服務，在業界享有盛名。

隨著疫情鬆綁，百城為協助客戶開發新產品，解決產業缺工和通膨的問題，特聯手籌組的英雄聯盟廠商，包含烘焙大師、原物料業者及該公司的自動化機械，舉辦產品發表會，現場演繹12場食品自動化機械秀，製作品項從各式糕點、伴手禮、中式包子、植物肉漢堡排到西式餅乾，豐富的展演內容，吸引百城6個國家的客戶包括：美國、菲律賓、越南、哥倫比亞、奧地利、埃及等，及眾多國內烘焙業師傅前來觀摩、學習，場面熱鬧。

百城機械舉辦英雄聯盟發表會，吸引超過200位國內烘焙業師傅前來觀摩、學習，現場座無虛席。圖/葉圳轍

百城機械總經理蔡承諺在發表會致詞時表示，該英雄聯盟發表會的舉辦，是該公司新廠落成後的重要夢想，也是台灣首創的烘焙業自動化機械秀；該公司近年籌組英雄聯盟、提倡產業合作，今天的發表會就是檢驗英雄聯盟的成果，也讓大家看到百城為烘焙業提供一條龍的解決方案。

蔡承諺說，英雄聯盟有一個共贏的理念，就是結合學界、專業烘焙技術大師(世界麵包冠軍)、原物料廠商，加上百城的自動化機械，一起組成聯隊，為客戶端開發新產品，讓產品做到商品化、差異化，一起協力走出去、打世界盃，爭取更廣大的國際市場。

烘焙產業發展協會理事長林峰玉表示，該協會很高興能再次與百城合作舉辦這場技術分享會。大家都知道產業缺工，技術層次高的烘焙業更是首當其衝，自動化機械可以改善缺工的現象及降低成本，對提高產品品質及穩定更有助益。

林峰玉指出，傳統烘焙師傅對機械會有排斥，但相信這場技術分享發表會，現場推出12款利用自動化機械實作的糕餅、伴手禮，可以讓與會師傅有更多發想及學習，如何善用自動化機械做出更多、更好的產品。

中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河與會表示，烘焙業近年受到人口的老化、少子化缺工及疫情的影響，衝擊非常大；尤其如何解決缺工的困境，是產業刻不容緩的課題。

施坤河強調，今天的發表會，是後疫情時代重要的一步；百城蔡總帶領我們突破這個困境，結合原料、技術及設備業者，大家齊心，一定能突破困境、走向國際，期許一個美好的未來。

該發表會的12場大師機械秀，由烘焙產業發展協會理事長林峰玉率領協會專業師傅李國溢和江裕民打頭陣，特地用榮獲台灣精品獎的HM-588多功能全自動包餡機，製作美味的切達起司流心、茂谷橘酥餅以及藏心奶黃鳳梨巴斯克。會中，烘焙產業的領頭羊南僑不僅提供特製的烘焙油脂原物料贊助，還特別商請顧問黃福壽大師蒞臨技術指導，親作示範荔枝玫瑰乳酪卡雷特跟相絲酥。

今年剛獲得路易樂斯福杯世界麵包冠軍的教練吳武憲，結合福市的Viron法國麵粉，表演Q心貝果秀；還有藝術麵包冠軍徐紹桓，則攜手卡羅的客製福沙皮，應用製作出討喜的招財貓漸層月餅。獲得IBA德國慕尼黑世界甜點冠軍師傅楊嘉明，現場演繹應景的薑餅人夾心餅乾。國內首屈一指的總信食品也派出邱漢昌總監，展演市場獨創的抹茶厚奶五重菓，五層餡料的獨有風味，讓與會者驚艷。

百城機械英雄聯盟發表會12場食品自動化機械秀所生產的各式糕點產品。圖/葉圳轍

因應冷鏈市場的風潮，百城也聯手松楚食品的乳酪跟弘陽食品的植物肉，由詠意的莊奇謀總經理現場演繹未來肉起司漢堡排!不只跟上冷凍市場的趨勢，也跟上植物肉的風潮。

發表會尾聲則由百城產品研發師傅吳竺穎，用黃金18摺全自動生產線1秒產出的總信御皇包，熱騰騰的芋頭餡料搭配拔絲麻糬以及奶黃巧達，三層口感讓現場觀眾吃的津津有味。

該發表會受到烘焙業及各界的重視，包括外貿協會南區主任周秀芬、中華民國糕餅公會全國聯合會副理事長郭沅璋、中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河、中華食品安全管制系統發展協會理事長葉佳聖、中華肉品協會理事長陳曉峯、新竹縣糕餅公會理事長張承均、苗栗縣糕餅公會理事長賴廷基、彰化縣糕餅公會理事長詹炳昌、雲林縣糕餅公會理事長廖明吉、嘉義市糕餅公會理事長陳文興、嘉義市糕餅公會榮譽理事長賴堃樑、台南市糕餅公會理事長盧禮泉、豐盟企業董事長郭信宏、總信食品經理蔡政勳、卡羅國際協理謝雨霖、福市企業張育程、詠意企業總經理莊奇謀、松楚乳酪董事長游清順等都親自出席。