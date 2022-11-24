+GF+加工解決方案 助醫療器材製造供應鏈

以往醫療器材的製造大多掌握在國際大廠，近年來，政府大力推動生技CDMO「委託開發暨製造服務（Contract Development and Manufacturing rganization）」，結合台灣精密加工產業和國內外醫療器材開發設計，使醫療器材加工成為代工業者趨之若鶩的新藍海，而其中與微創手術相關的微管器械不斷推陳出新，特殊加工需求也非一般機台能夠達到，+GF+加工解決方案以MLTC 雷射加工機種，滿足客戶對於醫材微細加工的需求。

MLTC雷射加工機是+GF+針對微細管材加工的主力機種，緊湊的機台結構設計，佔地面積小，節省場地空間；特殊管材夾持設計，能夠支援不同管徑的加工需求。例如微創手術中所使用的消融導管(Catheter Ablation)或顯影環(Marker Band)，其材質大多為金、鉑金或是特殊合金材料，再加上管材上特有的幾何溝槽設計，更增添加工難度，是一般接觸式車削或銑削加工機台無法完成的。

除此之外，由於醫療檢測技術不斷提升，透過「活體取樣」進行檢測即可進行疾病判讀，因此不同設計的「拋棄式活體採檢針」也越來越多樣化，需求也越來越高，複雜的特徵藉由MLTC雷射管材加工機即可在數秒內完成一個特徵，而某些溝槽設計會使管材剛性降低，使管材下垂，MLTC專利管材夾持設計，不僅可針對不同管徑進行加工，同時支撐剛性不佳的區域，使加工不受變形影響，達到高效率、無耗材，且穩定性高，搭配送料系統即可大量生產，實現高產量的無人化產線。

MLTC雷射管材加工機協助客戶解決管材加工特徵的困難，專業的應用團隊以及瑞士原廠技師提供製造上專業建議，客戶的需求在何處，+GF+加工解決方案總是與客戶一起迎向挑戰，攜手「醫」起轉型。