fastable.ai如人一般輔助目檢員，打進日本製造業

台灣 AI 新創開必拓開發AI影像辨識 正引動漣漪效應

匠人精神聞名的日本受累於少子化、面臨人員退休潮，導致某些行業缺乏繼承者、恐有斷層之虞，積極尋找人力補充選項，如自動化或AI輔助，尤其是AI。因為自動化難以滿足少量多樣的生產模式，如人一般的AI反而有表現機會，形成方興未艾的利基市場。

台灣的AI新創-開必拓數據公司，今年10月在日本AI人工智慧應用秋季展大放異彩，不僅吸引日本知名車廠青睞，樂器製造、畜牧業等積極洽詢，顯示日本對AI應用極高興趣，來賓們更訝異於台灣有如此先進、實用的AI應用技術，甚至多家大廠指名採用fastable.ai系統。個別行業的企業主相繼陳述痛點，希望開必拓提供解決方案，包括：樂器製造的檢測，一般是憑藉老師傅目測方式打造，今面臨少子化無人繼承冏境；畜牧業因爲逢人員退休交接與涉及生物多樣性相關問題在批量生產上難度極高，企業主盼望AI可以參與協助並透過軟體設計進入著力自動化或優化製程的。

執行長孫逢佑表示，汽車製造屬日本產值比較大的行業，導入自動化、智能化、數位轉型方面最爲積極，這次參展，幾家車廠代表不約而同來到開必拓展位詢問自動化協助、補充勞動力的可行性、執行面等細節。汽車業基於安全性必須要有嚴苛的品質控管，對產品檢測的要求較高，開必拓先前已進駐被動元件大廠，因客戶要涉入車用電子領域直面「又快又穩定」的品質挑戰；而fastable.ai早已具備金屬外觀的瑕疵判斷經驗，因而優先被導入。這次展會上也有日本車用零配件廠商尋求商談，孫逢佑受邀前往參觀工廠，表示雙方合作機會很大，未來也會持續深化與電動車產業鏈的製造商合作。

台灣企業及日本企業面臨同樣的缺工問題，將AI引入製造業勢不可擋。然而，過去30年内量多大批樣的工業製品多已自動化升級，但許多小型企業卻不得其門、無法導入自動化，卡關處並非經費，而是自動化設備無法滿足中小企業少量多樣的生產模式。孫逢佑指出，「使用AI技術可以解決，且有機會以較自動化更低門檻來進入」。自動化雖可達至精密，卻欠缺彈性，如果客戶要解決的是彈性生產，可用符合成本且性能優的硬體加上客製化軟體的協助來完成，同時節約成本。

開必拓所累積的AI應用落地在不同的生產製造業並帶來種種改變。孫逢佑指出，「使用開必拓fastable.ai的老客戶，已經將產品檢測結果結合前後端進行不同應用，前端可看配方、生產設備參數，作爲生產管理、製程研發改進的資料來源；後端根據不同分級產生不一樣的包裝，擺放的倉儲管理也不同。」前後端都有數據，企業就可以做數位轉型，根據行業的不同，轉型的速度及方向也不同；全面無人化或人員精進使用AI工具，這兩種方式都可以。無論如何，製造業導入AI，已是必備的數位化材料！

請上官網了解更多：https://www.fastable.ai/