經部國貿局111年智慧機械海外推廣計畫成果

經濟部國際貿易局繼去年首度與臺灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會等三大公會合作，協助機械業者突破疫情下的行銷困境，在業者與政府的努力之下，機械產業超越疫情前的出口值。今年再接再厲，貿易局邀請電子設備協會共同加入，希望以「母雞帶小雞」的方式，持續擴散影響力，藉由智機虛實共鳴，搶攻國際商機。根據貿易局統計，今(111)年1到10月機械出口值與去(110)年同期相比，成長6.1%，達到241億美元，機械產業在疫情期間仍然展現了堅韌強悍的特質，表現亮眼。



經部國貿局組長張淑逸。圖/蔡榮昌。

貿易局張淑逸組長指出，為協助我國機械產業拓展海外市場，經濟部國際貿易局辦理「智慧機械海外推廣計畫」，由精密機械研究發展中心、中華民國對外貿易發展協會共同執行，協助機械業者數位轉型，升級產業，從國內到國外，從線上到線下，從照片到影像，從360度環景科技到線上展示，幫助機械產業鋪天蓋地的全面翻轉。今年四大公會引領87家廠商，產出50部短影音，輔導數位行銷轉型；線上形象館升級改版，建材家具、電動車、航太、醫材、鞋子5大應用領域超過百家國內智慧機械品牌廠上線展示，以整線的概念來呈現台灣隊整體加工技術能量；360沉浸式體驗協助7家業者實境拍攝，讓買主感受台灣業者的製造實力；打造6支台灣智機ESG、智慧化形象短影音，展現台灣業者為環保、社會責任與全球治理而努力；帶領國內業者參加9場海外展，橫跨亞太、歐美、新南向7個國家，尤其在土耳其透過多元生動現場互動遊戲手機Quiz有獎徵答，吸引超過500名參觀者；完成3場線上論壇、5場商機分享會，透過專家與代表性廠商形塑優質產業形象；累計邀請超過500家次廠商參與，媒合對接超過400案次，多管齊下搶攻國際商機。

張淑逸表示，新冠疫情對全球生產製造及貿易造成嚴重的衝擊，貿易局策略性地協助公會會員數位平台建置、搜尋引擎優化、Google 關鍵字廣告等，無論是數位行銷專案輔導或是數位行銷工具運用，都是貼合業者需求，因而能夠得到業者的肯定和認同。有了去年和公協會協作的經驗，今年導入「智慧工廠產業地圖」圖解硬體設備商供應鏈，搭配線上洽談找尋國外買家，抓住疫後商機。其中更加入「AI智能多元語言拓銷方案」，利用A生成演算技術，協助廠商化身為AI智能助理，打入多元語言市場，以達到遠端服務與拓銷目的；而為展示計畫成果，更將參與此計畫的數十家廠商臉譜，透過AI演算技術，生成一張名為「拓海先生」的AI智能助理，用這次參展的7個國家的語言，來介紹年度成果，用他來象徵並感謝今年所有為「拓」展台灣智慧機械到「海」外而努力的每一位產業人士。

張淑逸說，因應歐盟將從2023開徵碳關稅，可以預期未來「綠色採購」將是全球產業的發展趨勢。目前國內的機械業者已經超前部署，致力於研發更高效率及更少能源消耗的機械設備，努力達到2050全球「淨零碳排」目標！此次，貿易局帶著公協會數位行銷輔導案例、產業調查成果報告、智慧機械產業地圖、AI多元語言拓銷方案等計畫成果來到臺南，於「南臺灣智慧機械週」展館中展出包括：360度、線上形象館，正是為了呼應台灣國際智慧製造系統整合展的展覽理念，打造工業4.0從製造端到應用端所需之軟、硬體系統整合展示場域，跨產業連結智慧製造整體價值鏈，並聚焦2050全球「淨零碳排」產業趨勢，提供升級智慧製造整合性B2B採購服務平台。

為了讓所推行的數位行銷持續發揮產業能量擴散的最佳價值，貿易局擬定2023年的工作目標，在團隊成員的互相激勵下，信心足，鬥志高昂，貿易局邀請業者大家一傳十、十傳百，把成功經驗宣傳出去，以幫助目前還未搭上數位行銷列車的業者趕緊上車，大家一起來把握國際商機.