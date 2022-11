上銀科技3度奪下台灣最佳國際品牌前25強

由經濟部工業局主辦、財團法人台灣經濟研究院執行、全球權威品牌價值調查機構Interbrand承辦的「2022年台灣國際品牌價值調查」於22日揭曉,上銀科技以品牌價值7,500萬美元(相當於新台幣23億元)、成長率17 %,三度榮獲台灣最佳國際品牌Top 25的肯定。

上銀科技的品牌HIWIN意涵取自 HI-TECH WINNER的縮寫,主要意義是 With us, you areahi-tech winner,既自我期許為高科技贏家,也幫助客戶成為該領域的贏家。上銀指出,品牌經營是一個不斷累積的過程,回顧該公司品牌發展,是集團總裁卓永財在公司創立之初就以HIWIN自有品牌行銷全球做為宗旨,並由總經理蔡惠卿推動執行,耕耘品牌30多年來,蔡惠卿深刻體會「研發創新是自有品牌的隱形翅膀、智財權是永續經營的基石」,意即品牌的型塑也要考量到研發創新與智慧財產等,因此品牌管理者必須與時俱進,經營團隊也必須保持彈性應變的韌性。

上銀科技團隊合影。圖/上銀科技提供



一般而言,B2B尤其是工業產品要發展品牌相較於B2C(消費產品)更為困難,上銀的產品屬於精密設備中的關鍵零組件,一向是由德國、日本所主導,因此上銀在耕耘品牌的過程格外艱辛。然而,上銀在ESG的趨勢發展下,仍推出一系列符合環保省能源的創新產品,強化品牌的韌性與永續性。

上銀創辦人卓永財有強烈的「台灣製造」使命感,在上銀的主管訓練教材中一定會觀看《大國崛起》紀錄片,特別是德國崛起故事:兩百年前,Made in Germany(德國製造)是次級品,英國製造比較高級,但經過一、兩百年後,現在德國已經是全球最大工業強國,德國製造代表高品質,這改變不是一朝一夕,是經過世世代代的努力。HIWIN也希望透過一代一代的努力,展現台灣精美製造的招牌,讓全世界體驗MIT品牌的巧實力。

上銀科技產品符合智慧製造趨勢,獨特的創新與客製化服務,為客戶提供機電整合整體解決方案,在全球政經情勢充斥著不確定性情況下,HIWIN仍展現企業韌性,積極突破核心技術往新領域發展,發揮獨特的品牌競爭優勢與價值,榮獲2022年台灣最佳國際品牌Top 25。上銀感謝經濟部工業局舉辦該獎項,未來仍會展現Made in Taiwan的韌性,並以ESG為核心,攜手上下游夥伴,實踐「精進人類生命品質參與者」的願景。