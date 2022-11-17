整合烘焙業上下游廠 百城機械辦英雄聯盟發表會

文/葉圳轍

自動包餡機大廠-百城機械，結合烘焙業上下游廠商，將於11月24日在台南總公司舉辦英雄聯盟發表會，聯手多位烘焙大師，現場演繹高達12場的食品自動化機械秀，製作品項從各式糕點伴手禮到中式包子、植物肉漢堡排到西式餅乾，開放烘焙業者、飯店、餐飲、冷凍食品業者報名進場參觀。

榮獲台灣精品獎的百城588機型，也將在現場演繹多款市場獨創的五層包餡產品。圖/百城機械提供

該英雄聯盟由百城機械出面整合籌組，涵蓋產業上中下游，包括上游食品原料、油脂、配方、製程技術、下游包裝設備…等業者，提供食品、糕餅、烘焙業者一條龍的服務，可用最短的時間，協助業者開發、量產符合客戶需求的新產品，開創產業新藍海。

該發表會現場除了12場精彩的食品機械秀，也將舉辦大師論壇，透過多位業內大師的分享，可讓業界了解最新產業趨勢與脈動，精彩可期。

該發表會由百城機械聯手台灣烘焙產業發展協會共同主辦，財團法人食品工業發展研究所、台灣食品科學技術學會、中華穀類食品工業技術研究所、HACCP中華食品安全管制系統發展協會、台灣食品產業智動化協會、農業科技研究院等協辦。

欲瞭解更多百城英雄聯盟發表會訊息，可洽該公司FB。網址：https://www.facebook.com/events/941024576857419。