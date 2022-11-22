全研AOS、VTS獲中小企業創新研究獎肯定

本屆經濟部中小企業創新研究獎於上週16號舉行頒獎典禮，其中全研科技公司以獨家Origin4.0軟體、獨家VTS機械元神經感測器動態感測創新，整合了核心精密對位模組成為「AOS核心對位系統」，獲評審青睞，充分展現全研科技在研發創新上的高度能量。

全研科技公司總經理邱毓英領獎時表示，該公司創立取名以「全」力以赴、「研」究創新為主軸，「全、研」二字即是公司核心價值，感謝評審團在如此眾多優秀的創新產品中精挑細選，為中小企業創新研發、自創品牌提供一個以精湛技術寫下不平凡的卓越成就。

這次全研科技公司以獨家Origin 4.0軟體創新、獨家VTS機械元神經感測器動態感測創新，整合了核心精密對位模組，成為市場上首見可以達到0.3μm對位精度的「AOS核心對位系統」參加競賽，這是研發團隊歷經八年的軟體研發、測試及市場驗證的優異產品，邱總經理表示非常感謝公司厲害的研究團隊，並感謝客戶信賴、支持全研科技，讓各項產品從使用者的角度出發，使用關鍵零組件以取代國外進口，解除國外掌握技術又壟斷市場的局面，得到此殊榮是客戶們提供了產品產業化、技術升級的機會。

全研科技20多年來不斷在精密對位平台XXY領域上耕耘，並拓展出AOS核心對位系統，及最新力作VTS機械元神經感測器，後者更是今年市場熱銷產品，其搭載最新Cortex-M4處理器，以最高1 kHz的頻寬實現設備與結構的長時間變化紀錄與即時監測，並用LINE通訊軟體作即時偵測回報，達到預知保養與計畫性維護作用，廣泛應用於半導體、精密機械等領域，後勢看翹。