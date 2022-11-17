惠旺勇奪 國家磐石獎及小巨人獎

台灣唯一被定位為全球釘槍10大品牌的惠旺工業，於8日榮獲第31屆國家磐石獎及16日第25屆小巨人獎！專精於釘槍研發與專利技術的惠旺工業於2012年成立，主要研發產工業級氣動釘槍系列產品，更以自我品牌EVERWIN行銷世界六大洲42國。公司財務結構穩健，導入ERP、PDM等進行數位及KM管理，除提升管理績效，重視員工工作環境與福利，同時積極於各項公益活動，善盡社會責任並落實幸福企業承諾。成立十年的惠旺工業，以年輕企業黑馬之姿，勇奪國家磐石獎及小巨人獎，實至名歸。

EVERWIN釘槍的穩定品質與好用性能持續得到使用者肯定與依賴，源自於惠旺工業充分掌握市場競爭，快速發展新機種來補足產線完整度，獨特的產銷模式將交期縮短為7～14天，為台灣業界第一！因此公司營運每年都保持一定比例的成長。此外，更成功進入世界最大棧板工廠CHEP，及世界最大家具公司Ashley Furniture供應鏈。

台灣唯一被定位為全球釘槍10大品牌的惠旺工業，於8日榮獲第31屆國家磐石獎及16日第25屆小巨人獎！圖／惠旺工業提供

以OBM為導向經營的惠旺工業，除了重視研發專業技術，依照工業級市場定位，在創新設計與行銷模式，投入數位行銷與社群網站，如Instagram、Facebook、LinkedIn等經營，加深專業工匠對EVERWIN產品印象，同時擴大品牌知名度的提升與推廣。

惠旺工業董事長莊鴻銘表示，「專業永續、誠信踏實、創新變革、和諧共榮」是公司的經營理念，旗下EVERWIN品牌，有團隊合作共贏永勝的意涵，期許客戶、供應商與員工能共同努力、共創商機，且利潤共享。

另外，除了研發創新，穩健公司營運與成長，更致力打造幸福職場，期望能深耕本業，培育厚植團隊人才，研發更高階精密產品，創新靈活行銷策略。期許下一個十年，能從現在的42國增加到70國，未來能以專業品牌享譽世界。