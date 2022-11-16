igus 頒發 manus 獎 表彰工程塑膠自潤軸承應用

2023 年manus獎：igus再次徵求工程塑膠自潤軸承的創新應用

igus第十一次頒發manus獎，表彰工程塑膠自潤軸承最具創意、經濟高效和永續的應用

即日起，igus開始接受2023年manus 獎的參賽作品。在過去的20年裡，我們每兩年都會舉辦一次評選。該獎項旨在表彰工程塑膠自潤軸承在工業應用中最具創意、經濟高效和永續的應用。2021 年的參賽人數創下新高，來自41個國家總共582件作品。manus金獎、銀獎、銅獎和環保獎的獲獎者將獲得高達5,000歐元的獎金。

不管是垃圾車、包裝機還是飛機座椅：越來越多的工程師們使用由高性能工程塑膠製成的自潤軸承。優點顯而易見：工程塑膠軸承比金屬軸承更輕，提高了能源效率；由於含有固體潤滑劑，不需要額外上油保養，因此也保護了環境。igus自潤軸承和線性技術負責人Tobias Vogel說：「對於工程塑膠自潤軸承廣泛應用於各產業，我們總是深受激勵。為了持續推動產業發展並獎勵創新的工程師，2023年manus獎將表彰最具創新的自潤軸承工業應用。」參賽者現在可以報名參加 2023 年 manus獎，截止日期為2023年2月10日。從量產應用到客製作品，一切皆有可能。唯一的要求是：必須至少有一個成品原型。由科學、工業和專業媒體的專家組成的評審團將頒發價值高達5,000歐元的四個獎項：manus金獎、銀獎、銅獎和表彰最具可持續性應用的manus環保獎。頒獎典禮將在 2023年漢諾威工業展上舉行。

manus 獎越來越受歡迎

igus舉辦 manus獎已有20年的歷史，今年是第十一屆。近年來，來自世界各地超過3,000多名客戶參加了這項比賽。2021年舉行了第10屆頒獎典禮 ，吸引來自41個國家總共582件參賽作品，創下了歷史記錄。Kässbohrer Geländefahrzeug AG榮獲manus金獎。在PowerBully全地形運輸車中，該車輛製造商捨棄了易受污染和保養成本高的金屬軸承，選擇了工程塑膠iglidur TX1型自潤軸承。針對此應用，igus生產並測試了新尺寸的自潤襯套。Finbin贏得了環保獎。這家芬蘭公司開發了一種利用太陽能壓縮垃圾的垃圾桶。耐髒汙的 iglidur G自潤軸承被用於垃圾桶的艙門、踏板和傳動桿。

可在以下網站找到參賽條款和條件、申請流程和往年獲獎應用概覽：https://www.igus.com.tw/info/manus-award