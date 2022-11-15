建構製造體系智慧科技導入活動

國際政治經貿環境快速變化，供應鏈的脆弱與風險議題越來越受企業經營者與各國政府重視，也促使政府及企業必須積極思索如何因應，以提升產業韌性。根據KPMG 2022年發佈全球製造業展望調查報告結果顯示，供應鏈風險被視為最大的威脅，建議企業應以「提高韌性」為優先，特別是在歷經疫情的衝擊後，更加顯露過去的經營模式與管理認知有著相當必要的革新，因為在面對無法預知的環境劇變與挑戰下，即使是老字號企業也可能面臨破產、停業的絕境，唯有學會預測風險，透過數位科技來強化企業韌性，才得以隨時因應外在的變化，即時做出適當的回應。

配合政府政策推動國內智慧製造方針，為強化國內製造業前瞻技術應用導入之能力，資策會根據110年度盤點智慧科技需求缺口，同時整合各界經驗與能量，特別從供應鏈風險管理與數位技術角度切入，為中小製造業者量身打造一本智慧科技導入指引，並於22日假台中CMoney中區教育訓練中心進行分享，期能透過簡單的評估工具應用，協助中小企業更容易掌握韌性供應鏈的涉及範圍與相關轉型技術。

座談期間特別邀請，長期觀察供應鏈管理趨勢議題的國立政治大學商學院企業管理學系羅明琇教授，到場分享現代供應鏈韌性挑戰與企業應對建議，並搭配有助強化供應鏈韌性的可視化科技的應用案例，讓企業能夠立即掌握強化供應鏈韌性關鍵，機會難得，報名從速。

活動採線上報名方式，敬請參考台灣智慧自動化與機器人協會官網或連結https://reurl.cc/rZ8nQ1報名。