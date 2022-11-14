RBTX與全球工業協作機器人領導者- Universal Robots合作

由 igus支持的RBTX繼續推動低成本自動化的發展，並將UR協作機器人加入其市場產品系列

長期以來，機器人在各產業中是不可或缺的。然而，很多公司（特別是中小型公司）經常面臨這樣的問題：如何經濟高效且輕鬆實現自動化？自 2019年以來，由 igus提供支持的RBTX市場彙整了機器人供應商和使用者，並提供簡單和經濟高效的解決方案。現在，RBTX還與全球工業協作機器人的市場領導者Universal Robots合作。

靈活的自動化解決方案和快速整合以及直觀的操作 – RBTX市場和協作機器人製造商Universal Robots透過其機器人系列追求此共同目標。兩家公司已在斯圖加特的2022 Motek展覽上宣佈在德國、奧地利和瑞士開始合作，加入工程塑膠專家igus 的 RBTX系列平台。

透過RBTX.com，該市場現在與70多家公司合作，在線上平台提供機器人、夾爪系統、視覺技術、輸送帶、軟體和服務。優勢：RBTX為整個系列的軟體和硬體提供了相容性保證，始終確保所有零組件都能協同工作。igus自動化技術和機器人業務主管Alexander Mühlens說：「有了Universal Robots，我們現在又多了一個知名的合作夥伴。透過他們，我們可以擴大RBTX.com上的產品系列，除了 igus自己的機器人 ReBeL®之外，首次包括協作機器人。Universal Robots不僅是協作機器人的領導者，而且在機器人的直觀程式設計方面也具有開創性。這完全符合我們低成本自動化解決方案市場的概念，即使沒有任何知識也能快速、輕鬆地實施。因此，我們非常高興Universal Robots能夠成為我們的合作夥伴。」市場上已經有許多配件可以與 UR 協作機器人組合使用，如 igus的機器人第七軸。

共同克服阻礙

Universal Robots西歐總經理Andrea Alboni說：「Universal Robots提供易於整合的自動化解決方案，使客戶能夠提升其競爭力並實現快速的投資回報 – 這與RBTX的做法非常契合。」Alexander Mühlens補充：「作為一個開放的市場，我們總是歡迎新的合作夥伴，因為這使我們能夠透過我們的平台提供更多客製化解決方案。畢竟，我們所追求的共同目標是使自動化盡可能地普及。」

根據「自行建造或購買」的原則，感興趣的客戶可以在RBTX上以固定價格找到現成的機器人系統，也可以為自己的解決方案組裝客製化零組件。RBTXper與客戶一起透過視訊聊天檢查應用的可行性，並展示不同動態應用的優勢。諮詢結束後，客戶會收到一份固定價格的報價 – 始終專注於找到最經濟實惠的解決方案。

在RBTX.com，每個人都能在其預算範圍內找到適合其應用的自動化解決方案，即使沒有自動化經驗或程式設計知識。得益於不斷擴展的合作夥伴網路，RBTX為客戶提供的低成本自動化世界，其共同目標是進一步減少自動化的阻礙。