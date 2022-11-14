德國月KTR提案賽精銳盡出 跨校PK超吸睛

11月9日下午兩點，德國月提案賽KTR專場準時開始。北科大共科614教室空氣中滿滿緊張氣氛。包括去年冠軍興大精密所阮治曉衛冕提案、虎科楊朝龍代表塑膠實驗室三人組遠從雲林北上角逐，甚至成軍最長不到5週的北科主場隊伍都出現跨所聯隊前來PK，8支隊伍皆勢在必得，提案賽未戰先轟動。

評審團召委KTR總經理吳榮昌宣布開始後，比賽正式展開，全程直播。在評委北科大機械系陳正光教授、蕭俊祥教授、中興大學精密工程所特聘教授王東安與智慧自動化工程科教授莊政達把關下，結果虎科大楊朝龍等功不唐捐拿下第一名、興大阮治曉奪得第二，北科大Zaman、蕭貫倫第三，各校精銳盡出相當吸睛。

KTR總經理吳榮昌頒獎給第一名楊朝龍等3人獎金6000元與KTR加碼贈品。圖/策略遠矚顧問有限公司提供

虎科大機械與電腦輔助工程系何其鴻 、林忠豪、 楊朝龍以聯軸器在小型塑膠成型機優化應用獲獎，指導老師林忠志教授。圖/策略遠矚顧問有限公司

北科大機械系教授蕭俊祥講評時指出，這次各隊提案除了文字闡明目標，應輔以數據型的性能規格列表以釐清工程要求與評分驗收標準。提出的聯軸器型式與解決方案也應列入成本考量以增加可行性。在選定聯軸器前理應先以實驗或電腦模擬結果驗證。這點，今天得獎的隊伍: 小型射出成型機、聯軸器在ABS應用以及齒輪式聯軸器設計這3組提案都有預作驗證，完善了整個開發過程。

陳正光教授也說，提案本身應該呈現具體資訊，例如分析所得數據或模擬的影片，用以証明自己提案的創新性與可行性。陳正光認為多數同學的簡報力仍有進步空間，包括ppt製作，文字應以簡潔為原則；非要很多文字，建議條列且依序呈現方式表現。提案報告過程，切勿以逐字唸ppt文字方式進行，同時，應儘量以口語化方式，說明自己的提案內容。

興大特聘教授王東安 以啟發式的方式提點同學。他說上台分享就像練一套功法，譬如少林七十二路拳法，一路打下來應該會發現有什麼窒礙不通的地方，就像各位今天分享聯軸器的應用，某個地方你覺得有振動、背隙，發現問題就可以在合適的地方，把這個可以解決問題的聯軸器加進去。不過，在你打的這套功法中要加進新招式，總要行雲流水、流暢自然才是高招。

中興大學精密工程所特聘教授王東安頒獎給自己指導的學生NGUYEN TRI HIEU (阮治曉) 第二名獎金2000元與KTR加碼贈品。圖/策略遠矚顧問有限公司提供

國立中興大學精密工程所NGUYEN TRI HIEU (阮治曉)以自己研發的齒輪式聯軸器奪下第二名，指導教授中興大學精密工程所王東安特聘教授。圖/策略遠矚顧問有限公司提供

王東安說我們機械的東西，有時不免流於枯燥無聊。怎麼辦?各位不妨想成自己在玩遊戲，把有趣的元素加進來。想想，什麼是你們提案中的美少女或者怪物大魔王? 什麼可以讓自己覺得提案有趣? 加入什麼樣精彩的情節，聽眾會聽得津津有味? 各位提案前如有簡報提案的設計與演練，機械領域也可以有很精彩的提案。

北科大智慧自動化科教授莊政達，認為這場提案賽各組提案同學表現都很好。他逐隊分享優缺點供往後提案同學參考。莊政達建議，提案在說明問題時，如能佐以影像或動畫呈現，可以讓評審或聽眾更精確了解所要解決的問題與現象。選定某種形式聯軸器時，要有進一步分析, 當系統加上聯軸器後，提案構想所帶來的改善，應讓評審與聽眾容易想像與理解。提案過程也可提供初步模擬或實驗數據以證明提案的可行性。最後，莊政達提醒各隊要更有自信的站在舞台中央，將自己的提案想法，以說故事的方式，生動傳達給與會者 。

開天KTR總經理吳榮昌總評時說，中興大學阮同學的齒輪式聯軸器設計，看得出熱誠與用心，但是從產業實務的角度看，這個聯軸器的設計，將來會受制於製造成本與品管等成本影響很難落地，可行性會是隱憂。相對來說，虎科提出的計劃對準需求與系統特性，分別考慮到設備與優化改良的重點，所以選擇耐熱、剛性與彈性體等不同樣式的聯軸器來滿足工作設計上的需要。

北科大機械系陳正光教授頒獎給北科大機械系製造所Muhammad Qomaruz Zaman、機電整合所蕭貫倫第三名獎金壹仟元與KTR加碼贈品。圖/策略遠矚顧問有限公司

北科大機械系製造所Muhammad Qomaruz Zaman與機電整合所蕭貫倫跨所聯隊，以Vibration rejection coupling device for Anti-Lock Braking system in an electric car (電動車ABS系统减振聯軸器装置應用)拿下第三，指導教授吳修明教授。圖/策略遠矚顧問有限公司提供

吳榮昌說，這正印證他說的，聯軸器的選定沒有最佳解，勢必要有取捨，選擇適時適切的產品才能滿足採用聯軸器的初衷。能夠順利完成初心與任務的方案，就是最好的應用與選擇。最後，吳榮昌說今天所有各隊同學提出的聯軸器應用設計，都可以向他提出需求，他將指派工程師協助並且無償提供聯軸器給大家實作試用。

此場提案賽在頒獎與同學們感性致詞聲中順利完成。今年德國月活動自9月28日起，每週三在北科與虎科邀請德國在台總經理擔任業師授課、出題進行應用賽，每場活動均同步直播。本屆產學交流活動業師總經理有KUKA執行長林容生、開天KTR總經理吳榮昌、威騰斯坦總經理魏誠志、盛大電梯總經理許弼凱與易格斯總經理林廣耀，課堂授課已於10月26日圓滿完成。

連續5週「以賽促訓」的專場提案賽，由5位業師出題並擔任評審團召委，選出各組前3名頒發6000、2000、1000元獎金。11月23日威騰斯坦專場將移師虎科大進行第7軸線性移載優化提案賽，看直播跨校PK有獎，提案請寄：service@sfcsolutions.com，入圍者與賽將提供全額車馬費補助。