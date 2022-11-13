黑偉機械雙喜臨門!30周年廠慶暨新廠落成

黑偉機械於今(13)日上午假觀音新廠舉辦30周年慶暨新廠落成典禮，邀請桃園市經發局局長郭裕信等嘉賓一起與會歡慶。

鼓陣開場、響徹雲霄!象徵黑偉機械氣勢如虹!圖/傅秉祥

黑偉總經理林明賜致詞表示，該公司從今年喬遷至桃園科技園區的觀音新廠(桃園市觀音區環南路839號)已完工啟用，新廠斥資達台幣3億元、佔地達1,840坪，廠房位置緊鄰66號快速道路及61號西濱快速道路，南來北往交通非常方便，有助於業務拓展與行銷，林總指出新廠仍承續大園廠生產鼓風機及真空泵..等既有產品外，也將持續研發新產品，預估至今年第三季新廠產線稼動滿載時，可再提升30%產能，立穩鼓風機龍頭。

祥獅獻瑞!為黑偉帶來好兆頭、旺運連連。圖/傅秉祥

桃園市經發局郭裕信局長致詞指出，黑偉機械堪稱為台灣的鼓風機隱形冠軍，他讚揚黑偉總經理一路帶領員工經營鼓風機的研發、製造與行銷至全世界，可謂台灣之光!郭裕信局長對於黑偉新廠將於新廠繼續製造「EV高效率節能鼓風機」及「EVV逆流式真空泵」等節能、綠能環保設備，都符合目前全球淨零、減碳的環保趨勢表示肯定!同時他也透露「桃科二期」將於113年進行土地標售，郭局長指出桃科二期共58公頃，目前還有40公頃左右的土地將於113年標售，呼籲各界可掌握良機、規畫未來進駐桃科二期。典禮在鼓陣、醒獅表演，及黑偉董事長林李完女士、總經理林明賜邀請貴賓剪綵後，順利完成30周年慶暨新廠落成儀式。