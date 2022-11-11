富偉集團總裁蕭文龍當選工礦團體優良理監事 公益足跡並遍及海內外

加入台灣機械工業同業公會至今已26年的現任常務理事、富偉科技集團總裁蕭文龍，由於從擔任理監事以來，長期積極參與推動會務、奉獻心力，榮膺當選工業總會111年度「工礦團體優良理監事」。蕭文龍從民國98年至今，連續擔任該公會第25~29屆監事、理事、常務理事，不僅熱心推動會務，並積極協助各屆理事長推動各項會務活動，促使該公會連年榮獲內政部評鑑表揚「優等」、「特優」績優團體、「第25屆國家品質獎」，對於推動會務不遺餘力，貢獻良多，且長年投身社會救助公益活動與公益社團，出錢出力協助照護、關懷弱勢族群。

台灣機械公會常務理事蕭文龍，擔任理監事期間任勞任怨，奉獻心力，積極協助公會推展會務，榮獲工業總會選拔肯定當選「工礦團體優良理監事」殊榮。圖／富偉集團提供

台灣機械公會表示，蕭文龍擔任常務理事期間，除踴躍出席理監事會議外，並參訪百塑企業、東培工業、永進機械、台中精機廠會員廠商聯誼等各項會務活動與會議，加強同業間的情感和交流，促進同業相互觀摩學習及經驗分享，凝聚業界向心力，對於會務推展不遺餘力，更陪同理事長與理監事團隊拜訪鴻海董事長郭台銘、彰化縣長王惠美等，即時反應廠商心聲，向政府有關單位提出產業建言，榮獲該公會第28屆「理監事楷模獎」，同時，並擔任該公會「機械資訊」月刊編輯委員，於編輯會議中共同規劃年度刊物出版內容，提供國內外最新產業訊息及會展資料給會員廠商，協助會員廠商推廣國內外市場，爭取商機。

圖左一台灣機械公會常務理事李訓賢、圖右起台灣機械公會前理事長黃博治、工業總會理事長苗豐強、台灣機械公會副理事長魏坤池，一起恭賀台灣機械公會常務理事蕭文龍（圖左二）當選「工礦團體優良理監事」。圖／富偉集團提供

民國104至110年蕭文龍並擔任該公會金屬成型專業委員會會長，對於會員提出的會務建言與意見反饋，皆盡力幫忙解決，且為鼓勵踴躍與會，他更自掏腰包贈送出席會員禮物，讓專委會開會出席率每次都是最高的。為加強產業交流與互動，更於2018年親自率領彰化地區40名會員，參訪富偉公司淮安新廠，並貼心補助每位參訪會員代表旅費。110年起再接任該公會彰化地區服務處主委，聽取重視會員廠商意見爭取權益，並積極凝聚會員廠商向心力。

即使在疫情期間，蕭文龍除了各項例行性事務性工作外，也關懷所有會員廠商，進行許多防疫相關對應，協助爭取政府各項紓困輔導、補助，加強訊息交流不中斷，持續不斷的提升服務品質，以積極爭取會員權益為基本宗旨與目標，盡其所能的服務各會員廠商，期許在疫情期間休養生息、優化自有企業內部，持續爭取掌握國際市場訂單。

台灣機械公會常務理事蕭文龍擔任理監事以來，不僅全心全力投入該公會的會務推展與協助會員廠商，並長年參與公益事務、社團及跨國公益救助，他曾任國際獅子會區總監及臺灣蕭氏宗親總會總會長、現任家扶基金會董事等，尤其創立了「ESG」概念的企業獅子會－富偉獅子會，並舉辦每年一百多場捐血活動、九屆全國書法賽（目前因疫情停辦），捐贈雙門大型捐血車、認養弱勢兒少、急難救助…等，公益足跡可說遍及海內外，熱血公益一樣不遺餘力。