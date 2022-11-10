豪昱創新研製隧道靜止型脫磁機 效率高

豪昱電子秉持「創新」、「品質」和「專利」的企業精神，推出全新隧道靜止型脫磁機，具備操作簡易與高效率的優點，並滿足各式需求同時獲得專利認可，目前依有效脫磁範圍(隧道口大小)區分，推出HD-TN1016、HD-TN1520、HD-TN0820三台機種，有效脫磁範圍，皆可依需求客製化設計。

隧道靜止型脫磁機為豪昱電子2022最新研發的產品，特別適合盒裝散件或是料盤盛裝的工件，無須取出包裝；取下料盤，直接整包、整盒放置在隧道內，10~15秒即可順利脫磁，提供廠家節省拆卸；重新包裝的人力與時間成本。

豪昱電子創新研製推出的隧道靜止型脫磁機，適合盒裝散件或是料盤盛裝的工件，僅需10~15秒即可順利脫磁，效率極佳。圖／豪昱提供

創立於1983年的豪昱電子，三十餘年致力創新與研發，獲得超過120項國內外專利，去年針對重型、大型或長型工件脫磁問題，開發出靜置於脫磁平台即可脫磁的靜止型脫磁機，不需移動工件，只需10至15秒便可完成脫磁，深受產業界歡迎。

相較傳統移動式脫磁機，採用高頻交流和固定強度磁場，靜止型脫磁機採專利低頻直流與自動衰減換相磁場，直流磁場穿透力強，能深入工件內部。

今年因應市場需求，豪昱電子研究開發出隧道靜止型脫磁機，在隧道四周圍皆設計專利低頻交變磁場，因此無須取出包裝盒內工件，直接整合放在隧道內，10~15秒內所有工件就可全部脫磁完成，大幅降低拆裝後再個別脫磁的人力成本，同時機台附有磁場檢測儀，確認脫磁效果非常輕鬆方便。

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