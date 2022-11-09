工具機公會會員齊聚JIMTOF 提供最新加工解決方案

第31屆日本國際工作機械展（JIMTOF 2022），11月8日在東京國際展覽中心(Big Sight)盛大開幕。這是繼JIMTOF 2020年辦理線上活動後，四年來首次以實體舉辦展覽。來自22個國家和地區的1,086家公司，展出最新機床和尖端技術，成為東京Big Sight歷年使用面積最大的展覽。

工具機暨零組件公會（TMBA）與會員廠商積極拓銷日本市場，包括永進機械、東台精機、高明精機、鉅業精機、寶嘉誠工業、台灣引興、上銀科技、邁萃斯精密、大詠城機械、德川機械、羅翌科技、釸達精密等，超過38家TMBA會員廠商參與本次JIMTOF展。

邁萃斯因應電動車低噪音的要求，推出高階創成磨床，強調可以連續加工，並將數小時的齒輪加工行程，提升至「以秒計算」為單位，且加工效率、精度及剛性都大幅提升。

永進機械推出NMV106A-FlexCell智慧彈性製造單元，透過模組化、標準化及彈性化的自動化系統，整合多項工序於一身，可大幅節省廠房空間及生產時間，並結合智慧設備及智慧管理，協助客戶實現智慧智造。

東台精機為呼應新能源車輕量化加工物需求，推出工程集約與高產能需求所對應的高效設備對策解決方案，充分展現在新能源各產能需求設備的發展成果，這次主打旗下子公司ANGER與PCI新能源車高效設備，針對不同樣態工件，提供長型鋁構件與箱型加工物各式對應加工設備。

此外，高明精機，展示傳統與高科技的結合，藉由智能STAS系統，暖機時間縮短6倍，精度提高80％，以減少碳排放；德大機械以旋徑加長型5軸及多孔分配器型機種，搭配detron AIOT智能化系統展出；寶嘉誠多工位智慧倉儲系統實現即時準確備料加工。

工具機暨零組件公會表示，台灣廠商希望藉由JIMTOF秀出台灣工具機的尖端製造力，提供智慧製造解決方案並開拓日本商機。這次JIMTOF展覽來自國際的買主相對較少，但日本當地參觀者絡繹不絕，仍展現日本在地市場的活力，受限日圓匯率持續貶值的影響，預估這次展覽後半年訂單效益可望超過1億美元。