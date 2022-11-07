第15屆「臺灣-聖露西亞夥伴關係商展」熱鬧登場

外貿協會執行外交部海外商展計畫，於11月2日至4日在聖露西亞舉辦第15屆「臺露夥伴關係商展」（2022 Taiwan-Saint Lucia Partnership Trade Exhibition），該展在露國傳統樂器鋼鼓表演下熱鬧登場。因露國一般民生必需品及機械設備均高度仰賴進口，我食品加工機械設備及性價比高的各式產品在當地頗具拓銷潛力，參展企業收獲豐碩。

該展由我國駐聖露西亞大使館與露國商務部共同主辦，開幕典禮由我國駐露國大使陳家彦與露國商務部長Emma Hippolyte共同主持，計有露國總督Cyril Errol Charles、總理Philip J. Pierre等內閣成員及各部會次長、及企業界領袖等百餘人出席典禮。露國國家電視台現場實況轉播、當地多家媒體亦前往採訪，現場熱鬧非凡。

駐露國大使陳家彦表示，本商展是露國最重要的商業交流平台之一，今年我國參展廠商提供產品及服務內容廣泛，涵蓋太陽能產品、紡織品、汽車零配件、高品質茶飲、珍奶系列產品、健康食品、美容美髮產品及健身娛樂器材外，另有台灣精品的筆電、平板電腦、無線智慧投影機、視訊會議系統等，期盼參展企業透過此平台積極聯絡，開發新商機。

外貿協會表示，駐露國大使陳家彦同時和來賓分享臺灣主要的ICT企業承諾到2050年使用100%可再生電力。我國的貿易總值位居世界第16位，ICT產業在全球技術供應鏈中扮演著重要角色，我國的ICT產品實際上為可持續貿易做出了巨大貢獻。他表示，特別感謝總督及總理的支持，期盼未來能與露國商務部持續合作擴大商展規模，祝福露國和臺灣的所有參與者都能在為期三天的活動中獲得商機。

該展開幕儀式安排露國民俗舞蹈及傳統樂器鋼鼓樂團進行精采的音樂表演外，展覽期間並邀請露國知名餐廳主廚現場示範加勒比海料理（CaribAsian Experience by Orlando）、我國化妝師示範新娘彩妝（Wedding Makeup Show by Taiwan Artist）、抽奬及該展的短片拍攝競賽，現場有吃、有喝、有玩，洋溢歡樂嘉年華氣氛。

貿協亦表示，今年臺露參展廠商計51家，我國廠商計25家，露國民眾對於臺灣產品極感興趣，布置當日即有廠商來洽談下單購買，開展當天宣德的太陽能各項應用產品及維多麗亞的剪刀系列產品洽詢不斷，商展首日快結束時，買主甚至請我業者等其領現金前來提貨，宣德的太陽能景觀燈更吸引部會首長現場團購30台，國哲及承恩的珍奶系列產品，鴻福的沙其馬，三品天的有機紅茶產品詢問度極高，我業者對此次參展反應及評價均佳。

露國面積為616平方公里，約為臺灣面積的57分之1，位於東加勒比海，人口約18萬人，主要經濟活動為觀光業及相關之服務業，是東加勒比海國家組織（OECS）及加勒比海共同市場（CARICOM）成員，為我第199大貿易出口夥伴，截至本年9月我出口至露國金額250,479美元，較去年同期212,832美元，成長17.689%。