奇賓新單閉快速接頭多元功能

奇賓機械有限公司40多年來，在產品研發、品質的提升、形式多樣化及價格平實的領域，致力研究創新，製造優質產品。目前在台中展示出新產品：自動安全上鎖單閉快速接頭，具備省力、安全、自動上鎖、防止意外斷開，等多元化且高效率功能。

奇賓公司經理蘇建誌表示，在國內不鏽鋼各類管配件，長期依賴進口輸入，為提升國內產業的競爭力，轉型投入研發，並專攻加工難度較高的不鏽鋼金屬。奇賓公司具有很優秀的生產技術團隊，生產外面買不到的專業產品，及有豐富的不鏽鋼規格化產品的庫存。新研發單閉快速接碩，單手式-不繡鋼/碳鋼系列，及尼龖龍加纖系列等產品，具備單手操作功能、容易銜接、自動上銷不脫離、而且閉鎖不漏氣等多元化功能產品，改善傳統接頭須使用手工具拆除，及費工、費時及没有上鎖的問題。其技術純精，只要有圖面、樣品就能做，今天訂明天現貨供應，讓顧客在第一時間就可拿到使用。

奇賓公司產品通過國際標準ISO 9001：2000驗證，及ISO 9001:2008，品質值得信賴。新推出自動安全上鎖單閉快速接頭，提供顧客最滿意的服務。新產品自動安全上鎖單閉快速接頭的特色：自動安全鎖定機構，可防止公母接頭意外斷開。對氣動工具可提供優異的連結與供氣。屏除傳統接頭因碰撞或拉扯易讓接頭脫落，造成危險。不鏽鋼適用於空氣和水，鋼鐵僅適用於空氣，如果斷開連接時，流體會從公接頭中流出，浪費電力。公接頭與目前市面上的日東日式通用，適用於聯結車氣壓式煞車系統、風管、水管等。

目前產品涵蓋公制及英制空油壓、儀表用接頭（喫入式、單片式、飛速型、快插式、油壓用、夾頭類、一般管件等﹞，各式快速接頭﹝單閉式、雙閉式、暢通式、大流量等﹞，各式閥類﹝逆止閥、針閥、球閥等﹞及各式噴嘴，並提供客製化、ODM、OEM的服務，只要顧客提供所需條件，提供顧客最滿意的服務。



奇賓公司所生展的產品，不僅僅是提供優良的品質、平實的價格與豐富的庫存，諮詢及售後的品質保證，將提供最好服務。網址：www:chibin.com