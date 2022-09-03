銓增精密總代理奔騰激光 橫掃國內超高功率光纖雷射切割市場

2022年鈑金雷射製造業景氣熱絡，加工業者競相投資最新、最高瓦 數的光纖雷射切割設備。

2021年初 ， 北部一家知名鈑金雷射加工廠－賢德鋼鐵，眼光獨具率先購入台灣第一部20,000W的光纖雷射切割機，來自歐系大功率光纖雷射切割機領導品牌「奔騰激光」，不僅是國內最高瓦數的設備，也是唯一可切坡口，快速穿孔、高速切割和厚板切割，在不鏽鋼、鋁合金切割材料厚度可達100mm。

銓增光纖雷射切割機可切厚板、陡坡；切割厚達100mm、可切45度以上的陡坡。圖／王妙琴

國內交機的10,000瓦「奔騰激光雷射切割機」，由中壢工業區一家經營40多年的鋼鐵加工廠「逢春鋼業」，在2020年底投資引進。逢春鋼業董事長羅時浩說，新設備切割速度更快，品質精度更好，可以切更大、更長的工件，漸漸取代剪床及CNC沖床的工作，一台就能完成 傳統好幾道工序，而且光纖雷射少了氣體耗費，也更加省電。

逢春鋼業董事長羅時浩說，「奔騰激光雷射切割機」最大特色是切陡坡，還能切出完美的尖角， 是市面上第一部領先生產的光纖切割機。有厚度的鐵板或不鏽鋼，要 焊接前必須做陡坡加工，因為不能平接，必須斜切後才去做焊接，例 如：食品化工業的超大型桶槽，這台設備可切45度以上的陡坡。 圖/王妙琴

「奔騰激光」在台總代理商銓增精密公司總經理吳錫義表示，光纖 雷射切割機的三大關鍵組成引擎：有來自德國的IPG發振器，切割頭是德國普雷斯特品牌，與義大利自主研發設計且技術成熟的操作介面，2021年初成功研發上市40,000W的超高功率光纖雷射切割機，國內銷售成績優異，分別有10,000W、12,000W、15,000W、20,000W，而2萬瓦是國內第一部最高功率也是最先進的設備，在台灣市場，萬瓦以上奔騰激光的市占率也最高。

吳錫義指出，奔騰激光在大功率光纖雷射機研發製造上領先群雄， 全球一年產能達600台，在全球超高功率雷射切割機的市占高達七，主打義大利先進成熟的光纖雷射應用技術，整機90％以上採進口零組件製作，皆以歐洲製程標準。

銓增精密提供國內產業對於大功率設備的需求，取代傳統加工，更 提升附加價值幫助加工業者接到更多的訂單。

銓增精密目前在2022年9月3日至7日的台灣鈑金雷射應用展登場，現場展出「超高功率光纖雷射切割機」、「研磨機」、「手持式雷射焊接」等精銳設備。