銓增光纖雷射切割機可切厚板、陡坡 切割厚達100mm

「奔騰激光」在台總代理商銓增精密公司總經理吳錫義親自坐鎮展會現場，為顧客分析介紹最佳之光纖雷射設備。圖/王妙琴
「奔騰激光」在台總代理商銓增精密公司總經理吳錫義親自坐鎮展會現場，為顧客分析介紹最佳之光纖雷射設備。圖/王妙琴
銓增精密總代理奔騰激光 橫掃國內超高功率光纖雷射切割市場

2022年鈑金雷射製造業景氣熱絡，加工業者競相投資最新、最高瓦 數的光纖雷射切割設備。

2021年初 ， 北部一家知名鈑金雷射加工廠－賢德鋼鐵，眼光獨具率先購入台灣第一部20,000W的光纖雷射切割機，來自歐系大功率光纖雷射切割機領導品牌「奔騰激光」，不僅是國內最高瓦數的設備，也是唯一可切坡口，快速穿孔、高速切割和厚板切割，在不鏽鋼、鋁合金切割材料厚度可達100mm。

銓增光纖雷射切割機可切厚板、陡坡；切割厚達100mm、可切45度以上的陡坡。圖／王妙琴

國內交機的10,000瓦「奔騰激光雷射切割機」，由中壢工業區一家經營40多年的鋼鐵加工廠「逢春鋼業」，在2020年底投資引進。逢春鋼業董事長羅時浩說，新設備切割速度更快，品質精度更好，可以切更大、更長的工件，漸漸取代剪床及CNC沖床的工作，一台就能完成 傳統好幾道工序，而且光纖雷射少了氣體耗費，也更加省電。

逢春鋼業董事長羅時浩說，「奔騰激光雷射切割機」最大特色是切陡坡，還能切出完美的尖角， 是市面上第一部領先生產的光纖切割機。有厚度的鐵板或不鏽鋼，要 焊接前必須做陡坡加工，因為不能平接，必須斜切後才去做焊接，例 如：食品化工業的超大型桶槽，這台設備可切45度以上的陡坡。 圖/王妙琴

「奔騰激光」在台總代理商銓增精密公司總經理吳錫義表示，光纖 雷射切割機的三大關鍵組成引擎：有來自德國的IPG發振器，切割頭是德國普雷斯特品牌，與義大利自主研發設計且技術成熟的操作介面，2021年初成功研發上市40,000W的超高功率光纖雷射切割機，國內銷售成績優異，分別有10,000W、12,000W、15,000W、20,000W，而2萬瓦是國內第一部最高功率也是最先進的設備，在台灣市場，萬瓦以上奔騰激光的市占率也最高。

吳錫義指出，奔騰激光在大功率光纖雷射機研發製造上領先群雄， 全球一年產能達600台，在全球超高功率雷射切割機的市占高達七，主打義大利先進成熟的光纖雷射應用技術，整機90％以上採進口零組件製作，皆以歐洲製程標準。

銓增精密提供國內產業對於大功率設備的需求，取代傳統加工，更 提升附加價值幫助加工業者接到更多的訂單。

銓增精密目前在2022年9月3日至7日的台灣鈑金雷射應用展登場，現場展出「超高功率光纖雷射切割機」、「研磨機」、「手持式雷射焊接」等精銳設備。

隨著光纖雷射快速發展，切割速度愈來愈快，加工後會有毛邊或銳角，不少客戶開始煩惱「研磨」的問題，為了讓加工件的品質提升，研磨機成了必需購入的設備。銓增精密代理「LANUSS萬向滾刷研磨機」，LSP系列設備包含寬帶砂帶和萬向滾刷單個或多工位組合磨削多功能機型，操作簡單，工序有三道，去毛刺、導角、拉絲，設備本身帶有「真空吸附」與「集塵」減少廠內粉塵的困擾。圖/王妙琴
文 王妙琴

工商時報