鈑金雷射展 台灣三軸發表三款全新精銳機型

「3 AXLE－台灣三軸科技公司」以台灣自有品牌拿下國內光纖雷射裁床銷售第一的亮眼佳績，9月3日至7日將迎來「2022台灣鈑金雷射應用展」，推出史上最強陣容，明星機種全部展出，同時發表三款全新精銳機型。

「光纖雷射切割機新機發表」以Inifity永續精神命名的一款高功率光纖雷射切割機，象徵三軸公司對客戶的永續服務保障，滿足客戶需求為出發點的規格客製化服務，全新的外型設計，並主打更穩重粗曠結構，寬體式設計以重工業用機形態呈現，也更符合目前市場主流萬瓦光纖雷射之鋼硬需求，針對長時間大能量輸出不間斷加工依然穩定表現。

「光纖雷射切割機新機發表」以Inifity永續精神命名的一款高功率光纖雷射切割機，象徵三軸公司對客戶的永續服務保障。圖/業者提供

「鋼鐵焊匠品牌新機發表」由鋼鐵焊匠團隊一手打造的一款全新機種，此機種為雙生設計雷射焊接機與雷射除鏽機，以最小體積不占空間為主要設計方向，並特別搭載市場上首發最新可進行雙送料焊接搶頭，讓焊接填料量加倍，焊接強度加倍，針對外型設計，更符合使用者操作便利性的人因工程考量，獨特創新巧思的槍體收納方式，同時鋼鐵焊匠即將推出詢問度爆表的3,000瓦高功率機種，對於有厚板焊接需求的客戶們相當期待，可至展會現場體驗。

「鋼鐵焊匠品牌新機發表」由鋼鐵焊匠團隊一手打造的一款全新機種，此機種為雙生設計雷射焊接機與雷射除鏽機。圖/業者提供

「自動金屬折彎加工中心新機發表」首次於台灣三軸科技公司展會 上亮相的一款，全新品牌銳格斯自動金屬折彎加工中心，對於板金折彎標準化需求的業者，是一部大量生產神器，生產履歷完整保留，降低人為因素的損耗，也讓人力更有效的分配。