新銲易 秀超高功率光纖雷射切割機、雷射焊接＋機器手臂自動化、手持式焊接機

光纖鈑金雷射切割／焊接設備領導廠「新銲易」，在2022年9月3日至7日的台灣鈑金雷射應用展登場，現場展出「超高功率12000W光纖雷射切割機」、「光纖雷射焊接＋機器手臂自動化」、「手持式雷射焊接」等精銳設備。

新銲易12,000~15,000瓦、床台2~4米的光纖雷射切割機發展成熟。圖/新銲易公司

新銲易企業總經理張威星表示，市面上的超高功率光纖雷射切割機已發展到30,000瓦，事實上，12,000~15,000瓦、床台2~4米的光纖雷射切割機已經很成熟，適合各種厚板切割，尤其他們公司在雷射頭、出光技術以及內部氣壓流量與密度的監控整合，更能有效提升切割質感與工藝。

「光纖雷射焊接＋機器手臂自動化」是新銲易公司的發展強項，近年來四軸／五軸光纖雷射焊接設備迎來交貨熱潮，搭配潤蓬公司的日本OTC高精度機械手臂，以及成功研發的雷射控制系統搭配機器人離線編程，應用在電動汽車加工的車身、座椅骨架等零配件加工；電動機車產線的煞車盤等零件加工，幫助提升產業競爭力與經濟實力。

「新銲易-四軸／五軸光纖雷射焊接設備」迎來交貨熱潮，搭配潤蓬公司的日本OTC高精度機械手臂，提升電動汽機車產線升級，同時也應用在運動器材、腳踏車零件、家具業等產線。圖/新銲易公司提供

張總經理說，「光纖雷射焊接設備結合機器人手臂」這套系統是加 速電動車產業升級利器，不僅幫助傳統車廠省去開模、多重工序，且 精度高、技術員容易操作、防止出錯，機器人程式切割可以線上打樣 ，提供多樣化快速回應顧客需求，提高產線效率。

「新銲易-手持式雷射焊接機」打破傳統亞焊的焊道寬、熱影響等缺失，大量取代傳統的鋁合金焊接，顧客接受度也愈來愈高，手持式雷射焊接機不需要經驗豐富的師傅，輕易學習快速上手，可呈現焊道精細、外觀優美，已廣泛應用在薄板加工、鐵箱等工業製造。