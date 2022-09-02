海目星雷射 協助震旦辦公家具廠提升加工效率

國內老字號企業 – 震旦行，背負提昇台灣辦公環境的使命，以多年來在辦公室自動化的經驗，集合各方面專業，於1990年成立辦公家具事業部。震旦辦公家具秉持成為台灣辦公室自動化推動「精緻、前瞻、務實」 的理念，再次以提升台灣辦公環境為職志，期許能提供整合式、人性化、自動化辦公環境，給上班族一個樂在工作的空間。

震旦辦公家具廠 王偉民廠長指出:今年為提升客戶少量多樣化的客製化需求,特別引進海目星激光雷射切割機,取代部分NCT不用模具就能打樣加工的優勢來快速反映客戶需求,同時也少去排版的複雜性以及不用換刀模具的時間,加工幅面也更大並節省上下料的時間,完美的讓板金加工效率、品質、速度三大提升。

海目星集團是著名的雷射切割與自動化裝備整合商，在全球60多國設有服務銷售據點，並於2020年在陸股上市（688559）。集團主要從事鈑金雷射加工、消費電子、動力電池、及自動化設備的自主研發、設計、生產及銷售，如蘋果、富士康、特斯拉等國際大廠都是其客戶群之一。

海目星台灣經理林岳隆強調，未來海目星集團將持續展現品牌實力與競爭力，不斷為客戶提供更優質的產品、更完善的服務、更先進的雷射加工解決方案，並秉持為客戶創造雙贏的理念，貼心服務-讓客戶安心創造財富。目前推出輕鬆租方案，洽詢電話：0919-888-170。台灣服務中心:台中市豐原區榮春街280號 TEL :0425255206