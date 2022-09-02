界升總座賴亮孜 當選手工具公會第16屆理事長

台灣手工具工業同業公會9月2日在台中全國大飯店，舉行第16屆第一次會員代表大會，會中除了進行工作報告外，並進行第16屆理監事選舉，選後召開第16屆第一次理監事會議，由界升工業總經理賴亮孜當選第16屆理事長。賴亮孜理事長在致詞時強調，第16屆理監事團隊是一個服務的團隊，只要是對產業有幫助，或是對會員有幫助的事，我們都會盡全力去做，協助會員更加成長茁壯，提升國際競爭力。

賴亮孜理事長說，首先感謝第16屆理事會的支持與信任，同時也要感謝歷任理事長的付出與貢獻，為手工具公會的發展與會務的推動奠定良好的基礎。面對目前的狀況、疫情的不穩定、兩岸關係的緊張、通膨所產生的影響，以及國際局勢的多變，我們要面對的挑戰非常多，未來的3年裡，希望可以在既有的基礎之下，繼續地深耕會務的推動，同時也希望深化對會員的服務。

重點工作包括:1.提供會員多元的資訊，強化電子報的功能，只要是對會員有幫助的資訊都能借助這個平台，提供給會員即時的資訊，掌握最新的局勢。

2.能夠尋求更多的技術合作，之前陸續進行了逆向工程，也成立了創新研發檢測中心，未來會努力讓整個運用能夠更廣更深，讓會員獲得更多技術上的協助。

3.國內外展覽的舉辦，公會即將在10月舉辦第一場的自辦展，公會全體也卯足全力，把這次展覽做到最好，期待2年後台中的會展中心能順利啟用，而在這個過程中公會也在不斷累積策展經驗，國外的部份等疫情緩和以後，再繼續帶領會員出國拓展商機。

4.協助會員廠商爭取政府的資源，協助會員進行轉型升級，一同面對淨零碳排、數位轉型等企業遇到的問題。

5.持續關注社會公益的議題，強化手工具的形象和能見度，和學校有更多互動，讓學生們能多一點瞭解手工具這個產業，對吸引人才加入有更多的幫助

手工具公會第16屆理監事團隊合影。圖/黃俊榮攝

手工具公會首次主辦的第一屆「台灣國際五金工具博覽會」，將於今年10月12至14日在「台中國際展覽館」舉行，展會盛況空前，經濟部國貿局指導，國發基金加強投資專案辦公室、台灣經濟研究院、台灣螺絲公會、台灣工具機暨零組件公會、台灣塑膠製品公會、數位經濟暨產業發展協會及投資高雄事務所等7單位共同協辦。展會期間舉辦的五金工業創新高峰論壇(TiTE Conf)更聚集國發基金相關產業輔導計畫、經濟部工業局、投資高雄事務所、經濟部台美產業合作推動辦公室、數位經濟暨產業發展協會、金屬中心、工研院等政府法人單位共同策劃，將針對產業趨勢、國際市場及產業永續議題進行剖析，展會規模以往只有在半導體或IT產業才可以見到，顯示政府與產業對手工具的重視，展覽會已達到台灣五金工業展覽會規模之最!

第15屆理事長黃信德則是在致詞時說，這三年來承蒙歷屆榮譽理事長鞭策及鼓勵，以及諸位監事們的監督與指導，還有各位理事們大家的通力合作，讓我們手工具公會的會務得以在新冠肺炎(COVID-19)疫情影響下仍能順利推動。2021年隨著全球景氣回升及金屬價格上揚，台灣手工具總出口金額達47.9億美元，較2020年大幅成長27.4%，依據2022年上半年出口統計推估，2022年我國手工具總出口金額有機會突破50億美元，這都是產業界一同努力的成果。

公會目前正處於新血交替期，我們希望延續歷屆理監事們的傳承，期望在新的理事長及及理監事們，大家齊心努力下，公會能夠為全體會員追求更大的利益、開創並達到更高的里程碑，讓台灣手工具產業能在世界舞台上，繼續發光發亮!