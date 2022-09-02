上銀攜手泰德研究院TGI培育人才

為響應新南向國家產業政策發展及區域市場布局所需，上銀新加坡子公司(Hiwin Singapore)攜手泰德研究院Thai-German Institute TGI，合作培育智慧自動化人才，於9月1日舉辦「TGI-HSG智慧自動化學院」揭牌典禮，邀請到台灣駐泰國代表處 莊碩漢 大使，見證由上銀科技新加坡子公司陳永祥總經理、TGI主席Mr. Somchai Jakkareen、TGI副主席Mr. Sintu Ou-Ngern等共同主持之儀式。

本案源自2019年臺泰產業鏈結高峰論壇雙方初次會面商談，再由駐泰國代表處以及台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)，積極居中協調下終於促成雙方合作。上銀科技看準泰國4.0政策與臺商智機企業積極投資泰國，將帶動中高階機械設備成長潛力，由上銀科技捐贈教學設備，在泰德研究院場域設置智慧自動化人才培訓基地，布局泰國周邊區域市場技術在地化服務，並與當地應用產業合作，成為我國智慧機械輸出國際重要據點之一。

TGI-HSG智慧自動化學院，由上銀新加坡子公司出資近200萬，並規劃35小時共4門課程，包含:智慧自動化基礎知識、CNC機台升級、伺服馬達相關知識與機器手臂應用課程，透過實際案例教學，讓學員快速了解智慧自動化應用，將臺灣智慧自動化解決方案導入泰國市場，協助當地學員具備基礎工業4.0知識，以協助泰國工業順利導入數位轉型，未來也將以此教學模式推廣至其他國家。

泰德研究院TGI是由泰國工業部工業發展基金會監管的非營利組織，是泰國政府和德國聯邦政府合作在1992年建立，透過培訓和技術支持泰國工業轉型升級的重要機構。上銀科技集團是全球最大的運動控制元件與系統技術製造商之一，產品應用於精密工具機、產業機械、智慧自動化系統、生物化學、EMS、醫療器械、光學與光子學、半導體製造、交通和能源等重要工業領域，扮演極為關鍵角色，上銀新加坡子公司設立於2018年。

近年全球製造業面臨疫情與地緣政治衝擊，區域化、短鏈化及數位化成為企業生存與發展必要能力，泰國是臺商布局的首選據點之一，透過TGI-HSG臺泰智慧自動化學院成立，配合泰國4.0政策目標:機械自動化、人工智慧、數位經濟、能源及生物科技等應用領域，與台灣智慧機械發展方案相輔相成，促進臺泰產業深度鏈結共創雙贏。