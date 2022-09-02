台灣國際智慧製造系統整合展 聚焦智慧製造及未來工廠

首屆「台灣國際智慧製造系統整合展」（TIIM展）將於今（2022）年11月23日至25日於大臺南會展中心舉辦。該展由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行，展覽規劃3大展區「智慧製造及解決方案」、「未來工廠設備」及「跨領域應用」。

外貿協會表示，TIIM展獲工研院、商研院、精機中心、華碩聯合科技、國眾電腦、台灣基恩斯、和全豐光電、力勝科技、迎廣科技及伊斯酷等業者支持報名參展。該展將以實體及線上展同步之OMO展覽模式呈現，全面零時差與國際買主進行商洽與媒合，並將邀請國內跨產業智慧工廠升級需求業者、工業及科學園區等業者前來觀展，為我國智慧機械業者全方位展示與拓銷的新展覽平台。

該展在3天展期中將辦理多場多元精彩的展覽周邊活動，包含：智慧製造、淨零碳排、資安與風險管理及智慧物流等4大國際主題趨勢論壇、多場市場與技術研討會、製造癮Podcast、採購洽談會、展場直擊（Live Tour）等活動，於展期間提供與會者最新海內、外產業趨勢與媒合商機。

除此之外，參展商也將展示研發成果，精機中心將以專區展示並辦理相關商機分享會；另迎廣科技主打「Nilvana AI電腦視覺模型協作開發及應用落地解決方案」，可結合既有設備產品的AI化，跨平台操作、降低技術門檻。展期活動與參展商展出亮點精彩可期，歡迎相關業者到現場參觀。

疫情加速數位發展，虛實整合已為新會展商業模式，台灣國際智慧製造系統整合展提供參展商多項加值服務，提升參展綜效，跨越地域以及時間限制，鏈結全球買主商機不中斷。歡迎有意願之業者及公協會籌組主題館，展示專案成果，本展相關訊息請至（www.tiim.com.tw ）查詢。