誤觸惡意廣告 驚覺資安重要性

中小企業資安之痛 臺灣雲市集補強漏洞

「我們因有切身之痛，知道政府推出臺灣雲市集，馬上決定採買「雲端網路防毒與資安服務」方案。」大協群夾爪科技有限公司創辦人潘昇能受訪時提到，大協群雖才成立6年，但曾因為員工在瀏覽網站時，不小心點擊惡意廣告而被駭客不斷地複製資料及癱瘓公司內部作業系統。

上靖電腦資訊公司負責人葉官霆分析，駭客的攻擊手法不斷地推陳出新，防不勝防，從早期綁架電腦到加密封鎖檔案要求贖金或是植入木馬程式，讓公司的電腦默默地為駭客集團挖礦等等，面臨「你追我跑，手段不斷改變」，身為資服業者也只能不斷推出新方案新作為協助企業因應資安需求。

大協群夾爪科技公司曾因員工不小心點擊惡意廣告而被駭客癱瘓內部作業系統，對資安軟體有殷切需求。圖／大協群夾爪提供

葉官霆說，對中小企業而言，過去以為裝防毒軟體就足夠，事實上，駭客真的防不勝防，最基本防範就是「多備份」，其次，有別過去地端防毒，若能將網路防毒和資安系統雲端化，將有助於減少被攻擊的機率。不過，對中小企業或微型企業而言，雲端化的資安系統單位成本不低，每個月下來也是一筆不小支出，這也是讓許多中小微型企業甘願處在風險中也不敢冒然採購資安系統的原因。葉官霆接著說，臺灣雲市集在疫情後推出，對企業而言，真是及時雨，補強了疫後遠距工作的資安風險。

潘昇能說，當疫情發生時，公司實施遠距居家上班，過去若沒有採購「雲端網路防毒與資安服務」方案，很擔心員工在家用私人電腦上公司平台，會不會引來駭客攻擊，但自從今年有了「雲端網路防毒與資安服務」防護後，可以很放心讓員工用自己的電腦上公司內部網絡，單這一部分，就可以節省公司營運成本30%，同時，因遠距工作無障礙，也提升員工工作效能，為公司多創造實際業績20%以上。

大協群夾爪主要是協助客戶解決機器人夾爪，是機器人重要零件，不過，因為客戶所需規格都不一樣，每家客戶都是量身打造的夾爪設計。潘昇能表示，一旦公司內部網路被駭客入侵而遺失設計圖稿，未來客戶再訂製時，就會對我們產生很大困擾，所以，「雲端網路防毒與資安服務」的資料備份與監控病毒最新發展，可以讓公司安心營運。

經濟部中小企業處體察台灣中小企業急需提升數位力，於去年7月1日推出「臺灣雲市集」平台（https://www.tcloud.gov.tw），嚴選中小微型企業適用的雲端數位工具，並透過補助每家8成，最高3萬點數位點數（等於新臺幣3萬元）供企業選購，幫助企業在疫情下邁向數位轉型，提升數位競爭力！