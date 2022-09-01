3D視覺擴散 鑑微多元方案助客戶自動化升級

後疫情時代，自動化的趨勢銳不可擋，各種新需求的重要性日益浮現，其中又以3D視覺討論度最高；不同於行之有年的2D應用，3D視覺應用一直被視為具高挑戰性、高單價特性，導入的難度遠超以往。

今年8月下旬自動化展上，鑑微科技的C2100模組是展場內3D視覺亮點產品，使用八個攤位大秀多種不同應用，展現C2100於3D視覺應用的廣泛性；其中較特別的應用有，在靶材打磨時，3D視覺可用於工件定位、工件表面導引、以及殘留待磨凸點的偵測。而在自動化蒸鍍產線上，晶圓需要放置在半球型的治具上，以達到最佳效果；而這上料動作需要透過2D與3D視覺的偕同偵測才能順利完成定位導引，維持低掉片率。

鑑微指出，除了上述獨特應用，也有廠商將C2100應用於3D視覺專案，例如塗膠分布檢測、線束組裝檢測、曲面雷雕、In-tray晶片計數等；因應C2100今年所推出的50um規格精度，也有廠商啟動小物件尺寸偵測、螺絲鎖固導引等專案，整體應用上能滿足各家多元化應用。

目前鑑微已是達明機器人的Plug & Play合作夥伴，國產品牌強強聯手提供客戶便捷的使用方案；鑑微銷售總監蘇耘德表示，不論是隨機取放或塗膠導引需求，都可直接透過達明機器人導入，至於而非達明機器人使用者，也可透過鑑微的軟體合作夥伴整合不同廠家的硬體方案，將3D視覺導入生產線。