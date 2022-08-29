美商訊能集思攜手富智康打造5G智慧網關「Odin」

軟硬整合打通產線設備全流程 落實廠區生產數位化 力助企業實現工業4.0

美商訊能集思（Synergies）29日宣布攜手鴻海科技集團（TWSE：2317）旗下富智康（2038.HK）共同推動智慧製造與工業轉型，推出即插即用、支援5G行動網路的智慧網關「Odin」，可無縫串接「JarviX」AI分析平台，透過一站式軟硬整合方案，打通產線設備數據收集、傳輸、處理全流程，落實廠區現場生產數位化，推進製造業整體產業升級，邁向工業4.0。

Synergies創辦人暨執行長張宗堯指出，市面上單純考慮硬體的IoT網關在面對製造業中各種不同機台、感測器資料擷取與分析平台整合等問題，少不了需要做各種協定調整、連接與資料流等設定，對設備管理人員來說是很大的挑戰。而為了讓製造業更能掌握設備的即時狀況以及高效利用數據，Synergies攜手全球電子製造服務領導廠商富智康，以及全球領先5G設備商Nokia，推出自有的即插即用並支援5G行動網路的「Odin」智慧網關，實現工業設備的預測性維護，並打通工業設備資料收集、傳輸與處理全過程。

富智康協理徐智誠指出，富智康深耕通訊產品研發與製造領域超過數十年，因此能快速回應市場需求，為客戶打造兼具質與量的產品，創造最大的競爭利基；近年富智康也持續投入研發資源並積極拓展創新技術，加速朝向AI、IoT和大數據等創新領域轉型，很高興這次能夠和Synergies合作，攜手打造5G智慧網關產品「Odin」，協助傳統工廠數位轉型，邁向工業4.0。

Odin 5G 智慧網關。圖/業者提供

Synergies本次發表「Odin」5G智慧網關，最主要目標是達到與自有的JarviX分析平台做最佳的整合，透過AI算法根據不同的情境產生最優化的應用。「Odin」可支援WiFi／4G／5G等網路連接功能，又具有許多數位／類比輸出入連接功能，以便與感測器、機台等設備連接。加上「Odin」安裝不僅簡單快速，更能無縫串接JarviX AI平台，成為一站式設備監控及管理軟硬體整合方案，降低導入及營運成本，整合IoT資料、提升資料傳輸及分析能力，為客戶達到產線效率最佳化的目標。