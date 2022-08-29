PMC科技專案研發複合式乾燥設備技術

財團法人精密機械研究發展中心（PMC），透過經濟部能源局科技專案，積極針對乾燥製程進行專利與技術布局，研發複合式紅外線塑料乾燥機，提供產業在塑橡膠冷熱製程與塑料乾燥製程上更高效、更節能的新選擇。

PMC拪表示，複合式乾燥設備技術開發，針對汽車產業、面板產業常使用的結晶型塑料開發「複合式紅外線塑料乾燥機」，除節能技術上有很大改善外，進一步縮短生產周期，以提升生產效率與產品質量。目前國內廠商絕大多數仍使用蜂巢式或電阻式熱風乾燥的設備，乾燥桶均為直立式，塑膠粒容易堆疊桶身下半部，導致塑膠粒受熱不均，並於乾燥後將帶有濕氣熱空氣直接排至大氣，能源應用上較為浪費。

複合式紅外線塑料乾燥機採臥式乾燥桶，可透過螺旋及翻料葉片設計，解決傳統烘料設備積料導致烘料不均勻的問題，藉由遠紅外線穿透塑料粒子，達結晶材料烘乾效果，透過電路設計提高電能轉換效率85%，進而達到節省能源效果。其次複合式紅外線塑料乾燥機可一次乾燥30~60kg塑料，相較傳統乾燥機僅需傳統一半時間且節能比例達20~40%，烘料速度達70%到1倍，並可達到連續出料、烘料時間短、設備體積小、更為節能。WWW.pmc.org.tw