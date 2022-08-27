胡伯服帶領中華液壓協會廠商參展

中華液壓發展協會理事長胡伯服帶領會員廠商，參加亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展，除自己福鎰銅器公司參展，同時帶領廠商會員奇賓公司等１０家廠商聯合展出，展會中勞動部長許銘春、勞動部職業安全署長鄒子廉來訪，增加協會视商的參展的士氣，除了展現協會之間的團結外，也帶領協會廠商開拓市場，並提供會員廠商目錄展出。

中華液壓發展協會理事葉慶得（能揚興業有限公司董事長），遊請勞動部長許銘春、勞動部職業安全署長鄒子廉等官員參觀，並參觀中華液壓協會及各會員廠商，由本會胡理事長及流體傳動公會林理事長陪同參觀各參展廠商。



勞動部長許銘春部長親訪(中)，由福鎰銅器由董事長胡伯服）（右）親自介紹產品。

中華液壓協會理事長胡伯服表示，台灣在新冠疫情20000 個這關卡，真的很難降下來 ，現又上升了，實在很煩，疫情期間市場緊縮經濟受到很大衝擊，大家保持實力。這次組團參加今年亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展展覽，這麼好的展示機會，讓中華液壓氣動廠商展出，爭取市場的訂單，增加營收，使公司能夠永續經營。



奇賓公司經營團隊。

奇賓公司創立超過40年，專業生產不鏽鋼接頭，今年展出：軟硬管攘頭、轉換接頭、快速接頭、油管接頭、省力快速接頭及閥頪、Ｙ型過濾嘴等六大頪。近年來更積極投入研發創新特殊產品，不僅能符合產業需求，更希望解決產業的問題，增加工業安全。

台北國際自動化工業展，本次參展廠商會員及攤位編號，一館1樓：能揚興業有限公司J1302、兆義新實業有限公司K1202。一館4樓：琥盛企業有限公司L022、盛筑自動化機械有限公司M733。二館1樓：芳鋭國際有限公P215、福鎰銅器有限公司P116、中華液壓氣動協會P116、龍浦興業股份有限公司Q1108、福隆硬鉻工業股份有限公司Q523、奇賓機械有限公司Q128，歡迎4/22~4/26蒞臨液壓氣動專區參觀選購。