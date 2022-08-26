ZF推動By-Wire線控系統之未來驅動

隨著車輛變得越來越電氣化、自動化和軟體控制，ZF采埃孚最全面的線控技術，走在業界先進底盤系統開發和量產的最前端，使得今後的車輛不再需要機械連接或液壓系統。

圖／台灣采埃孚提供

其中一項代表就是采埃孚的線控轉向系統已獲得多家主要汽車製造商的認可，獲得指標性合約，並將於 2023年在所有主要地區量產推出。

“采埃孚的智能線控系統為機械連接時代畫上句號，開啟了車輛控制的新時代”采埃孚首席執行官 Wolf-Henning Scheider 表示。“采埃孚的線控轉向技術實現了安全性和舒適性功能的雙重提升，例如自動緊急避險或在非常狹窄的空間內停車。透過增加新的設計和工程設計上的自由，象徴著汽車和卡車邁向完全自動駕駛化的突破。”

例如，采埃孚線控轉向系統可讓接駁車和無人駕駛出租車達成完全自主車輛控制。對於個人乘用車，它還提供獨特的功能，例如用於全自動駕駛模式的可伸縮方向盤、完全自適應的轉向控制，可減少停車或低速行駛時減少方向盤旋轉角度，以及通過移除轉向機柱提高碰撞安全性。線控代表了未來電動和自動化車輛的完美契合。

圖／台灣采埃孚提供

ZF采埃孚集團：引領線控轉向變革

日前，采埃孚首發了其先進的線控轉向系統，並宣布該技術將在明年由一家全球主要汽車製造商以量產規模推出。

采埃孚已經在所有主要地區獲得線控轉向系統其他客戶量產訂單，確立了自己在該技術領域的領先地位。同樣，在煞車系統方面，采埃孚也是整合式煞車系統的全球領導者，該系統也同樣採用了線控技術。

圖／台灣采埃孚提供

憑藉其完整的產品組合，采埃孚完全有能力在不斷增長的線控底盤系統領域進一步佔據重要市場占有率，並預計到 2030 年將在線控轉向市場取得可觀的市占率。

“采埃孚通過推出先進的懸吊、轉向和線控煞車系統，積極塑造乾淨環保和自動駕駛的未來，由於它們提供的許多優勢，這些系統將變得更加普及。 ZF 的軟體和高效能運算平台，如 cubiX 和 Vehicle Motion Domain Controller(車輛動態域控制器)， 使公司產品系統更加完善，將系統性能提升至新的水平。這完美地展示了采埃孚通過將數字化和減碳化視為其發展的機遇，進而大幅度轉型為一家科技公司”Scheider 先生 總結。

推動線控未來

ZF 是一家領先的開發商，生產無需直接物理連接的全系列線控系統：帶後輪轉向的線控轉向系統;整合式線控煞車系統(IBC)；電控主動懸吊，比起僅僅運用單一技術，整合線控技術而形成的系統解決方案能發揮更大效用。

圖／台灣采埃孚提供

透過軟體與電子電器架構結合，能夠大幅度提高系統價值。線控系統提供更大程度的車輛控制，提供更短的停車距離、更大的機動自由度、更佳的高速穩定性以及增加續航里程和效率。

借助線控技術，可以調整轉向輔助或煞車扭矩的大小以打造出駕駛員期望的駕駛操控感，但也能立即調整增強煞車動力以縮短停車距離或比駕駛員本人更熟練地繞過障礙物.

ZF的線控煞車系統IBC可實現煞車能量回收，有助於為電動汽車的電池充電—凸顯出底盤和eDrives 如何協調運作以增強動態控制、延長續航里程並提供更緊湊的系統方案配置。