金器工業展出空壓產品 連結各產業的未來

以「MINDMAN」品牌行銷全球97個國家的金器工業，近幾年在各國全力推動工業4.0、AIoT及智慧製造的發展之下，國內外主要市場銷售屢創佳績，為推廣台灣優質空壓產品，金器工業於8月24日至27日參加「台北國際流體傳動與智能控制展TFPE 2022」，於南港展覽館Q524 MINDMAN攤位，盛大展出工業自動化相關的應用產品，邀請大家體驗自動化解決方案。

金器快速換爪機構MCTC，具高剛性、高定位性，可自動導正快速定位，搭配ISO轉接板，可輕鬆安裝在大多數機械手臂類型上。圖／金器提供

金器總經理黃威仁表示，此次展覽主題為「SMART AUTOMATION」，主要將空壓技術結合通訊感測科技所開發出一系列的空壓自動化產品，使原本僅能單向控制的空壓元件升級成能夠雙向傳輸的智慧產品，成為工業再升級的利器。

相關展示品例如：「MAER電空比例調壓閥」，以往傳統的調壓器需要人工現場操作，改用MAER後則能夠利用類比訊號進行遠端壓力的即時調整及監控。「MVE總線閥島模組」，能夠透過Ethernet IP通訊協定進行遠端操作及監控，採省配線及模組化方式，可大幅降低維修工時，減少設備停機的時間。

另一新產品則是「RL線性定位傳感器」，利用磁感應方式，將微小的磁通變化轉換成類比訊號後，量測重複精度高達±0.01mm，搭配一般氣缸使用，將可使原本單純的端點往復運動的氣缸轉換成高精度的智慧型檢測工具，應用範圍潛力無窮。

以「空壓轉電動」的概念開發而成的微型電動缸，其中以MESBE電動阻擋缸，榮獲2022台灣精品獎備受矚目而熱賣。圖／金器提供

此外，因應市場的需求趨勢，金器近年來以「空壓轉電動」的概念開發電動缸，現場並展示全系列電動產品。其中包含即將發表上市的MERE旋轉電動缸及METI滑台電動缸，使用者無需再自行設計週邊機構即可快速套用，大幅縮短設備開發時間，而其它展示重點還有符合ISO 15552規範的MEQI推桿式電動缸、MESS2/SH2/SF2微型滑台電動缸，以及獲得2022台灣精品獎的MESBE電動阻擋缸，這些都是金器致力熱銷的產品。

電控比例閥與輕量化夾爪，透過空壓及電動零組件的靈活搭配，以滿足客戶全方位的自動化需求及支援。圖／金器提供

同時，現場也擺放了數台展示機台進行動態展演，例如晶圓移載展示機、MCTC快速換爪展示機…等，使來賓們更加了解產品實際的應用情境並激發出更多的設計靈感。而近期剛上線的「數位展覽館」則是將金器的產品展示間以數位化方式打造，不受時間地點的限制，隨時可上線參觀，屆時會場也將設立體驗區，歡迎各位來賓到場操作。

成立於1979年的金器工業，早期以代理知名品牌的空油壓零件為主，為了提升國內市場的競爭力，開始與日本精器技術合作，展開空壓產品的生產之路，公司創立至今，深耕台灣的目標始終不變，所有的研發技術團隊及生產基地皆佈局在台南，因此，只要客戶有需求，金器的技術團隊即能夠快速到廠提供支援服務，有效解決客戶使用上的問題，若是特殊應用，我們也能夠進行客製化設計，以滿足客戶的期待

受到國際情勢及經濟通膨的影響，不穩定的生產供應鏈為企業帶來極高的風險，當許多進口品牌的交期開始變長或是無法預估時，金器憑藉在地化生產的優勢，仍可以穩定且快速的交貨，因此，在相同的品質標準之下，金器的供貨彈性及技術支援遠比國外品牌來得更為迅速，服務也更加周全，讓客戶不用擔憂後勤維護的問題。

經過40年來的努力耕耘，金器的產品早已透過全球的通路進入各產業龍頭大廠的生產設備中，無論是性能或可靠度上，皆能符合終端客戶的需求，未來，將持續為產業升級貢獻一己之力，擦亮MIT的招牌，進而強化產品競爭力，迎向難度更高的挑戰，為國人自製空壓產品再創新價值。