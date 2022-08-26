潭雅神廠協會參訪東台　助會員邁向智慧製造

台中市潭雅神工業廠商協進會，8月25日舉行會員參訪活動。本次參訪活動由廠商觀摩活動召集人銳格精機經理李沛汝統籌規劃，協進會秘書處執行，參訪對象是至今已53年歷史的東台集團。東台集團十分重視此次參訪活動，由嚴瑞雄董事長及嚴璐副總經理親自接待導覽，為會員詳細介紹東台集團為產業所打造的智慧機械產線，所有參與會員皆認為活動十分成功，對未來邁向智慧製造之路，有相當大的助益。

台中市潭雅神工業廠商協進會的宗旨除了強化產官學研訓之合作外，也持續開辦專業課程提升職場、職能之競爭力，同時也透過企業參訪活動，讓會員廠商能促進彼此交流，協助企業轉型與升級。在這個禮拜，該協進會就一連舉辦了二場大型活動，其中之一是在8月23日主辦的「再生能源憑證制度及綠電交易」和「永續心生活，迎接全球ESG風潮」講座，另一項活動就是8月25日的東台智慧機械自動化參訪。

本次的參訪活動，會員參加相當熱烈，總共有70人參加。理事長陳伯佳在致詞時表示，這幾年大家可以感受到，因為中美貿易戰以及幣別的因素，其實有更多機會讓工具機產業可以結合在一起。東台在智慧機械的努力是產業的驕傲，也是學習的榜樣，潭雅神的會員中有工具機的中心廠，也有很多協力廠，一直以來，協會創立的精神，就是希望可以藉由參訪讓會員彼此間互相學習互相進步，相信能讓會員從參訪活動學到很多值得學習的企業文化與精神。

祕書長陳政鴻說，因為少子化的衝擊，目前企業面臨嚴重缺人的問題，如何提升機械的智慧化自動化是業界的需求，東台是歷史悠久的工具機製造廠，我們看到針對加工產業，打造了一系列的智慧產線，這次參訪活動相當成功，許多會員都因此受益

創會理事長黃耀德也在參訪過程中分訪德大集團邁向自動化過程中的寶貴經驗，他說，德大所生產的刀庫供應各大工具機廠，為符合每一家工具機廠的需求，開發相當多種類的刀庫，這些細分出來就有一萬多個BOM表，每個月生產超過1千台的刀庫，每個月要從這麼多BOM表中，找出一千台來生產，這是難度相當高的生產計劃。

為了加快交期，提升效率，決定建置自動化加工產線。在過去10年，這條自動化之路德大走得和別人不一樣，為了找到最好的方式，所以每一種方法都去嘗試，得到的結果有成功也有失敗；曾經花了4年規劃一條自動化產線，雖技術上成功了，但需要8年才回收，在財務操作上算是失敗案例。也曾經花了3千萬規劃了一套可以做26種零件混線加工的產線，不到4年就可回收，這不但降低了成本，更減少了人員使用上的需求，更重要的是，不管景氣高低循環，自動化產線大幅降低景氣的衝擊，這些經驗都可以讓會員廠商做參考，能讓企業在轉型升級這條路上，走得更加順遂。