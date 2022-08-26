西門子 鉅鋼 如億聯手 助鞋機產業邁向節能減碳

台灣西門子數位工業、鉅鋼機械、如億自動化，於8月25日簽訂合作備忘錄，透過數位雙胞胎高效開發製鞋機械，邁向永續減碳節能目標。

鉅鋼機械應用西門子全方位數位化解決方案SIMATIC 系列控制器，結合數位雙胞胎解決方案，多軸伺服器及馬達軟硬體組合、以及高標資安防護管理平台，在如億自動化技術團隊的協助下，不僅加速機械開發時程及有效管理零件耗損，同時提供高標準資安防護，實現節能減碳與循環經濟的目標 !

台灣西門子數位工業、鉅鋼機械以及如億去年簽訂合作備忘錄推動產業工業4.0。為響應世界各國對於環保意識的抬頭，環保議題不再只是口號，更是明確的法規規範及行動，今年再次三方聯手，攜手合作持續透過西門子數位雙胞胎虛實整合技術，高效開發製鞋機械，減少開發製程時間，從製鞋產業前端開始邁向永續節能減碳目標。

永續發展為西門子創新科技的核心理念，西門子身為工業4.0智慧製造以及產業自動化解決方案的巨擎，與擁有卓越的製鞋設備設計與技術整合能力，並身為製鞋設備製造全球龍頭的鉅鋼機械為長期合作夥伴，去年台灣西門子數位工業以高效能SIMATIC S7系列控制器的基礎導入機電虛實整合的數位雙胞胎平台，今年將導入全方位解決方案，除了既有的SIMATIC S7系列控制器外，也增加了SINAMICS S120多軸伺服器、1PH8伺服馬達、以及SINEMA RC，在協助提升節能減碳創造永續競爭力的同時，也提供高效資安防護。

今年西門子數位工業、鉅鋼機械、如億再次簽訂合作備忘錄，持續推動產業工業4.0關鍵應用，並納入永續節能減碳以及資安防護為合作目標。新上任台灣西門子數位工業總經理駱奎旭 (Aditya Ramkrishna) 表示：「西門子數位工業過往與頂尖製鞋機械廠商鉅鋼機械已擁有緊密的合作，導入西門子全方位數位化解決方案，升級製鞋機械設計製造帶動產業生產力及提升靈活性，實現數位轉型。此次的合作更在永續節能減碳上付諸行動，透過西門子數位工業全方位的創新解決方案，協助鉅鋼機械實現節能減碳的目標。」

鉅鋼深耕於發泡彈性體射出成形技術，多年來專注創新及不間斷地開發研究，在西門子及如億團隊的攜手協助下，鉅鋼設備全面提升控制系統與傳動系統的精密控制與偕作能力，終於在2020年推出全球首部-低密度超臨界流體發泡彈性體射出量產設備「NexCell ®」，此技術所生產之成品不僅能100%回收之外、更能100%重覆應用於新成品之中，為全世界橡塑膠產業及製鞋產業的循環經濟及永續經營注入全新動能。鉅鋼機械總經理陳璟浩表示：「今年鉅鋼再次攜手西門子及如億團隊，共同升級NexCell®的智慧化與數位化技術，提供精確的能源管理使用及調控能力，同時也協助客戶完成供應鏈全透明化，達成能源運用效率與成品回溯精確度最優化，真正實現整體產業全面節能減碳與循環經濟的目標！」

如億自動化執行副總馬維均表示：「如億自動化一直堅持”提供客戶的國際競爭力”的使命，與數位工業巨擎西門子、業界頂尖廠商鉅鋼機械的緊密合作是不斷的學習、挑戰、進步、再進步。如億自動化應用西門子創新與研發的高效、節能控制系列產品與數位解決方案，結合軟硬體，協助鉅鋼機械實現智慧化產線升級及優化的目標，領跑國際舞台。目前全球關注的環保議題已刻不容緩，三方的合作即為加速實現整體產業全面節能減碳與循環經濟的目標。此團隊合作模式亦可作為台灣產業升級、更優化、全球化的典範。」

高性能進階控制器SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-1500進階控制器擁有卓越的系統性功能，在極短的回應時間，最佳且安全的技術整合，在創新工程設計框架TIA Portal將HMI、控制器、分散式 IO、運動控制和驅動器無縫整合於一個工程設計環境下，更方便操作及管理。

SINAMICS多軸伺服系統讓設備展現卓越的操控

這次設備使用SINAMICS S120系統搭配SIMOTICS 1PH8馬達，模組化的驅動系統除了可以進行多軸同步的控制外，更可應用其直流母線技術，將電源串流在作動的軸間，讓設備達到最高使用效率，藉由高響應的運動控制，更使設備展現其卓越的操控性。

因逆轉產生的多餘電能，亦能透過IGBT能源轉換技術，將電源回饋到電網中，讓每一安培的電力達到最高效的產能，未來更可透過SIMATIC的整合，讓設備可以即時顯示機台總能耗，也能因著製程改變調整能源輸出模式，進而即時計算每製造一個成品的耗能，讓傳統機台不僅節能，更兼顧數位轉型。

SINEMA RC管理平台，實現遠端即時服務，高標資安防護

簡單、安全、即時的網路平台為後疫情時代的有效營運管理關鍵！SINEMA RC的使用者可透過有效且安全的管理連線與權限，整合於管理平台之中集中管理，並藉由新進的加密技術，達到高標準資安防護，使用者及客戶端可安心的將現行最新的IT技術用於工業遠端服務，同時享有便利性及時效性，並大幅降低資安風險。

導入西門子數位雙胞胎虛實整合解決方案大幅提升開發效率

西門子數位雙胞胎解決方案藉由NX MCD機電一體化概念設計，藉由CAD 3D建模導入，產生設備機構的數位模型，於開發為採購前期進行設備模擬測試及調校，大幅縮短機械開發時間，並節省開發成本。

鉅鋼機械40多年來專注於研發創新，因應數位轉型及智慧製造的需求，與西門子開發領先產業的機電一體化、開放式通訊以及虛實整合的下一代智慧機械。西門子提供全方位整合自動化平台 (TIA Portal)，結合高性能的SIMATIC S7-1500控制器，導入數位雙胞胎虛實整合解決方案，整合電機元件於同一平台上，達成機電一體化，使用以及模組化高效馬達軟硬體組合，並新加入SINEMA RC管理平台，除了提升高階機械的研發效率，提供高標資安防護，也實現業全面節能減碳與循環經濟的目標。