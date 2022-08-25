偉勝乾燥工業搶攻台灣國際自動化展商機

偉勝乾燥工業刻正於南港世貿二館(攤位:P525)展出該公司開發的新一代烤箱結合AGV自走車，現場以實機嫁動、性能優異獲得參觀者高度肯定。

偉勝乾燥工業本屆自動化大展推出層流式烤箱+自走車實機應用搶攻台灣國際自動化展商機。圖/傅秉祥

偉勝乾燥工業總經理陳玟翰於展場受訪指出，本屆自動化展不計成本運用比往年多的攤位數，於現場規劃展出自行研法的「層流式烤箱」搭配自走車實機演示，期許讓業界了解未來關燈工廠及智慧4.0的實際應用模式並藉此協助業者，陳玟翰表示今年將藍色定調為公司的CIS企業識別基本色，就是要呼應低碳、減碳、綠能與數位化的趨勢，例如將排出後的熱能回收轉化為電能再循環利用，除此在材質方面也再進行簡化，可讓電能達到最低使用量，至於數位方面可以運用IoT與通訊和整廠做完整串聯實現無人化。另外，在自走車的研發中也有一個「超級電容」的特別設計，當AGV自走車急速剎車時會產生一個電能，一般做法是利用電阻進行散熱，但偉勝特別設計用一個超級電容將熱能儲存起來當作備用電，這要可讓充電的時間延長、減少耗電，這些研發都是偉勝呼應與落實減碳的實際作為，這些研發都呈現在這次的台灣國際自動化大展。

陳玟翰說由於COVID-19帶動業界轉向無人化的需求加速，因此偉勝在很多方面也都有相對應的新技術協助業界，不只是無人車，或將工廠的生產數據都接到伺服端完全掌握所有設備，另外還開發「震動感測器」裝入設備中，當發生比之前較大的震動改變時就可以察覺並提前做故障預防檢知，且將數據納入物聯網讓烤箱所有參數的可以被監控。

陳玟翰說希望能將不斷研發的新技術與設備，包括烤箱與AGV自走車等融入智慧工廠的一環，無論載板或高價值或高荷重的產業都可運用AGV，目前AGV自走車可達到150-250公斤的荷重量，而開發的新一代層流式烤箱的送風比一般平放式的烤箱較能讓溫度均勻和送風穩定，較不會有落塵或彎曲的現象，因此目前載板業和高階產業都漸採用層流式烤箱。陳玟翰強調以上應用都可以在南港世貿二館的偉勝乾燥工業(P:525)看到，歡迎各界把握8/26最後一天的參展期間踴躍到現場攤位參觀。