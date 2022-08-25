迪伸電動可調焦雷射模組 助力AOI高階檢測

迪伸電子於2022台灣國際雷射展P1210展出SMD貼片式封裝系列、SMD成品應用、M18電動可調焦雷射模組、DOE繞射光學元件、客製化雷射模組及大功率雷射模組系列，分為五大主題。

迪伸電子 電動可調焦雷射模組經過不斷的改進，耗時3年投入百萬，終於在這次雷射展登場，此技術最大的優點即是可以實現電腦遠程控制，可以根據客戶的特定應用，任意輸入模組之焦距、功率、波長及溫度，擁有數字調製的功能，而無限景深透過調整景深位置，移動範圍內皆能清晰地對焦。也可與TOF飛時測距模組搭配，由使用者選定待測物至對焦區域後，追蹤單元對對焦區域進行追蹤並計算該區域的清晰度值回饋給對焦控制單元，對焦控制單元判斷根據此清晰度值的變化情況通過M18電動可調焦模組改變焦距完成自動追焦。可實時調整待測物的成像深度，從而連續保持成像焦點和待測物邊界之清晰。非常適合應用在AOI檢測或雷射檢測工機台、3D掃描器等高階視覺檢測，讓對焦位置控制得更為精準。

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