2022自動化大展 KUKA聯手各系統整合商展現各式應用

KUKA 是家活躍於全球，來自德國自動化集團公司，2021年全球營業額高達 33 億歐元，擁有超過 14,000 名員工。公司總部位於德國奧格斯堡(Augsburg)。作為全球領先的智慧自動化解決方案供應商之一，KUKA 為客戶提供邁入工業4.0自動化技術設備，擅長領域遍及汽車、電子產品、金屬與塑料、消費品、電子商務/零售和醫療保健。

此次2022年8月24日南港展覽館自動化大展，台灣KUKA子公司雖因總公司政策之故，未以品牌名義參展，但展場中有多家經KUKA認證的官方合作系統整合夥伴（Official System Partner – OSP）於現場展出KUKA手臂。包含 : 勁國機械(I926)、怡良電機(J602)等多家KUKA官方認證系統整合商，於自動化大展中為觀展貴賓服務。

KUKA精選多款機器人應用，跟上世界機械手臂潮流的腳步：

協作型機器人LBR iiwa CR (圖一)

在全球多家半導體公司的無塵室中服役，含夾爪負重最高可達 14 公斤。手臂剛性高，移動時不產生振動。符合潔淨室等級 Class１，執行搬運矽晶圓半成品的工作精準又easy~ 尤其因擁有額外的第七軸，可提供更大的工作範圍，比起六軸機器人，更能在狹小空間中，做到多角度彎曲，靈活移動伸展自如。

圖二。圖／庫卡提供

食堂大廚換 KUKA KR AGILUS做做看！(圖二)

《2021 年世界機器人技術報告》指出，英國可能比其他國家更快引進服務和烹飪型機器人，因為英國食品和飲料工業的機器人安裝量幾乎成長了一倍。脫歐和新冠疫情導致餐飲業中專業人員明顯短缺，必須另覓其他解決方案 -也就是機器手臂，看看 KUKA KR AGILUS 如何變身食堂大廚。

圖三。圖／庫卡提供

手臂界的酷寒戰士 KR QUANTEC PA Arctic零下25度的解決方案 (圖三)

在法國-25°C的冷凍庫中，實現超低溫自動化堆棧。不需要特殊防護衣來保護手臂，讓使用者大幅減少了成本支出；也不需要為了在低溫下工作而另外對機械臂加熱。KUKA機械手臂體型結構精實，作用範圍超過3m，週期時間短且堆垛精準度非常高。

剛性強、精度高、Cycle time短，且能配合不同產業提供特殊技術應用機種。帶領製造業進入工業4.0自動化生產線，每天 24 小時穩定生產，同時還要保持高品質，交給KUKA手臂就對了！