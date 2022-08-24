綠捷從AMR跨入半導體特殊自動化設備

綠捷無軌導航AMR為客戶節省人力、提升機台稼動率、節省無塵室空間利用率，獲得客戶的高度信賴，在為客戶提供最佳的全方位解決方案之發展方針下，持續擴大在半導體無塵室場域之應用範圍。今年綠捷以領先的演算法、電控技術及硬體客製化能力，為指標大廠開發特殊自動化傳送設備，將在Q4開始陸續在半導體指標客戶進行量產(傳送)。 於台北國際自動化展當中展出 「AMR與電子料架(E-rack)智慧傳送整合方案」，及新產品「重載潛入式AMR」，攤位號碼：L729 (南港展覽館一館4樓)。

中華汽車100%投資的綠捷股份有限公司(GreenTrans)，以豐富的自動化經驗及自動駕駛技術優勢，研發無軌導航自主移動機器人AMR(Autonomous Mobile Robot)，在自動化設備的精度有高度要求，傳送過程中全程監控溫度、濕度、氣壓，以確保晶圓在傳送中的品質。掌握軟、硬體、動力控制(motion control)、自主移動最佳路徑規劃等技術整合，對於不同物料傳送需求，AMR客製化調整載重、尺寸、規格及應用模組。

並與各產業之專業設備廠商進行策略合作，以綠捷重載AMR(載重1~7噸)為基礎，搭載換模機構(如射出成形機、沖壓、鋁壓鑄之模具更換機構)，或搭載紡織業之落紗機等特殊運載具，在不同產業應用多元發展，AMR與半導體特殊自動化設備將成為綠捷事業的兩大支柱。