台北自動化展德國館 元宇宙精神拚永續

德國經濟辦事處透過其服務執行單位博智顧問有限公司將領先世界的德國自動化公司帶進2022台灣國際自動化工業大展。除了12間知名企業加入了德國館，成為本展覽中唯一國家館區，在8月24日至27日，更首度打造「德國館元宇宙」，跳脫傳統的紙本介紹手冊，以虛實整合互動影像，向台灣民眾同步介紹德國傑出的自動化與數位技術。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科表示，「元宇宙不只是一個數位時代的熱門關鍵字，事實上它本質上的去中心化精神，是可以應用在製造業的高階普及應用，除了大數據的搜集讓客製產品效率強化，也突顯出數據透明的具體實踐。」觀展廠商和民眾，除了可以在現場與各公司代表直接互動，現場提供的「數位傳單」，除了無紙化呼應企業永續的環保精神，更能讓觀展者將產品細節存在自己的手機裡，作為未來與廠商合作接洽參考之用。

林百科並強調，「作為工業4.0的一部分，徹底執行自動化與數位化概念將會是未來製造業公司成功的關鍵因素。德國與台灣在產業中都與高科技解決方案有密切關係，而且都是高度創新與出口導向型。自動化是德國機械與台灣電子相輔相成，也可望整何出供應鏈數位解決的新方向。」

包含總統蔡英文在內的貴賓團親自參訪德國館。林百科對貴賓團表示歡迎，並向他們介紹了德國館的概念。他也簡述了德國與台灣在機械領域的商業關係，蔡總統也在現場感謝德國工業界對於台灣相關產業界的支持，更鼓勵台德合作長期發展。

德國館設立在南港展覽館1館一樓J至K區。以下12家與德國有關的公司將展示其最新自動化技術與創新:

Dennemeyer 集團 (攤位編號: J226), 德瑞孚股份有限公司 (攤位編號: J325), 伊特東亞區有限公司 (攤位編號 : J330), 廣生科技Güdel Lineartec Co., Ltd. (攤位編號: J218), 忠達貿易有限公司 (攤位編號: J326), 台灣開天傳動科技有限公司 (攤位編號: K304), 菲尼克斯有限公司 (攤位編號: J318), Precitec Optronik GmbH (攤位編號: J433), 馬路科技顧問股份有限公司 (攤位編號: J429), 西門子數位工業 (攤位編號:M320 一館四樓), 台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司 (攤位編號: J334), 台灣旺科股份有限公司 (攤位編號: K310)

參加德國館的德商將展示工業機器人的解決方案與工業自動化產品、泵、閥門、開關、電纜和連接設施、測量設備、聯軸器、傳感器、掃描機、相機，以及安全、品質與認證領域的各項服務。

德國館數位互動網頁

https://www.vrtourdemo.com.tw/landofautomation/

德國館的歡樂時光 (J218/K310):

作為德國館的傳統，8月25日(週四)下午2點00分將舉辦「歡樂時光」活動。德國經濟辦事處歡迎各位訪客與參展商一同前來享用香港商班德威進口的保拉納啤酒。